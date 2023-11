Fincantieri riprende le assunzioni di operai. Il progetto pilota coinvolge anche Ancona

Fincantieri si impegna ad assumere operai. Lo annunciano Fim, Fiom e Uilm nazionali dopo un incontro a Roma con la direzione aziendale. Nell’ambito dell’accordo di rinnovo del contratto aziendale del 27 ottobre 2022, l’azienda aveva assunto l’impegno di ripristinare il turnover in tutti i siti, relativamente agli operai. Ebbene, ora Fincantieri ha presentato i contenuti di un primo progetto pilota per l’inserimento di novanta figure specializzate già dall’inizio del 2024. Addetti ai controlli dimensionali, addetti alla conduzione di impianti navali, gruistiimbragatori e operatori navali sono gli ambiti per i quali saranno inseriti in corsi specifici, formati e quindi assunti i novanta candidati. Al termine della formazione, i candidati che supereranno l’esame (comunque con un vincolo di assunzione del 90% dei partecipanti) saranno assunti direttamente da Fincantieri utilizzando prioritariamente il contratto di apprendistato professionalizzante di 30 mesi o, in subordine, il contratto a tempo indeterminato. Per questo primo progetto i neoassunti saranno poi inseriti nei cantieri di Ancona, Sestri, Monfalcone, Marghera e Palermo per un periodo di formazione on the job. A seguire, a fronte di una valutazione positiva del progetto pilota, saranno poi definiti degli altri progetti analoghi.