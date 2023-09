Fine del fermo pesca in tutto l’Adriatico: "Ma in 38 anni di divieti scarsi risultati" La flotta italiana riprende le attività di pesca lungo l'Adriatico, ma restano fermi in porto i pescherecci da Brindisi a Reggio Calabria. Prezzo del gasolio in impennata e restrizioni Ue pesano sulla flotta, che ha perso 18000 posti di lavoro. Fermo pesca non ha migliorato la presenza di alcune specie.