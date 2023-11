Flette il fatturato. Clima mite, giù il gas

I primi nove mesi dell’anno si chiudono con tutti gli indicatori economico-finanziari in forte crescita per Hera. Il margine operativo lordo sale a 1,006 miliardi di euro (+15,1%), mentre l’utile netto di pertinenza degli azionisti si attesta a 235,5 milioni (+10%). La relazione intermedia sui conti della multiservizi, approvata ieri dal cda (foto, il presidente Cristian Fabbri), evidenzia investimenti netti e acquisizioni societarie per 593 milioni (+18,7%). La crescita è spinta dall’allargamento della base clienti energy, salita a 3,8 milioni di unità, con un incremento dell’8,9% in 12 mesi. Al 30 settembre 2023, Hera ha realizzato ricavi per 10,9 miliardi in leggera flessione rispetto ai 14,3 dei primi nove mesi del 2022 principalmente a causa del calo dei prezzi delle commodities energetiche e per i minori volumi di gas venduti per il clima particolarmente mite. In aumento, invece, i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica.