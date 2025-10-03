Flotilla, liberi il senatore riminese Croatti e gli altri parlamentari italiani fermati in Israele

Liberi i parlamentari italiani fermati in Israele. Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla.
Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza.
Il ministro Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata.
I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata.
Partiranno per Roma con il volo IZ 335 dll 10 locali.
L’ambasciata inoltre ha schierato personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti.
Il video appello di Croatti dalla Flotilla
“Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane”. Cominciava così l’ultimo messaggio affidato ieri ai propri profili social da Croatti.
Un messaggio videoregistrato nella notte dal politico, sotto la luce fioca del telefonino e con indosso il giubbotto di salvataggio per le emergenze, pochi istanti prima che il piccolo veliero ‘Morgana’, a bordo del quale viaggiava il senatore, venisse abbordato dalle forze armate di Israele, a circa 70 miglia dalle spiagge della Striscia di Gaza, in acque internazionali.
Un destino toccato ieri, col passare delle ore, a tutte le imbarcazioni che componevano la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta in Palestina per fornire aiuti alla popolazione di Gaza.
"La nostra missione umanitaria non era violenta e rispettava il diritto internazionale – aveva spiegato Croatti nel suo ultimo messaggio».
Il senatore pentastellato era stato portato in un centro di identificazione e detenzione nel porto di Ashdod, per poi essere trasferito, insieme con gli altri attivisti fermati, al carcere di Ketziot in attesa del rimpatrio. Che avverrà oggi.