Fondazione Carisap, bando "Trasporto sociale" per persone disabili e non autosufficienti

La Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli ha pubblicato il bando "Trasporto sociale", per promuovere e favorire una rete che si occupi di soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e non autosufficienti, implementando un servizio di trasporto in grado di efficientare la gestione della mobilità. "Dall’analisi di contesto e dopo l’ascolto della comunità e degli enti pubblici – ha detto il presidente Mario Tassi (nella foto) –, abbiamo preso atto di un bisogno diffuso e urgente relativo al trasporto di persone non autosufficienti. Il bando intende rispondere a questa esigenza". La Fondazione Carisap sostiene la realizzazione di un progetto esecutivo attraverso lo stanziamento di un importo fino all’80% del costo complessivo del progetto, e comunque fino al massimo contributo pari a 340mila euro.