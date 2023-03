Frode fiscale e riciclaggio internazionale: sequestrati due yacht e 120 case

In azione la guardia di finanza

Ancona, 9 marzo 2023 – Frode fiscale e riciclaggio, sequestri di migliaia di euro, case, veicoli, gioielli e pure yacht. L’operazione è della Guardia di Finanza di Milano e riguarda 6 regioni. Il decreto di sequestro preventivo d'urgenza su beni riguarda anche le Marche, in particolare Ancona ed Ascoli Piceno, oltre a Lombardia, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia ed è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano. Il provvedimento segue un'indagine che, stando all'accusa, ha permesso di scoprire “un'organizzazione criminale” che ha riciclato proventi illeciti per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da una maxi frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi.

Secondo le accuse sono a vario titolo 18 persone e 24 società nazionali ed estere "attraverso cui transitavano i capitali illeciti”, prima diretti verso paesi dell'Unione Europea (Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca e Serbia) e successivamente reintrodotti in Italia mediante restituzione in denaro contante agli artefici della frode. Alcune società coinvolte sono state segnalate anche per violazioni delle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Le perquisizioni, eseguite da 150 finanzieri appartenenti a numerosi reparti del Corpo, hanno permesso di sequestrare contanti in valuta nazionale ed estera per circa 800.000 euro, disponibilità liquide su conti correnti per quasi 3 milioni di euro, 120 immobili, 100 veicoli e 2 yacht nonché numerosi orologi di pregio e gioielli. L’operazione di servizio è stata supportata da unità navali e da unità cinofile cash dog ed antidroga. Nel corso delle attività è stato inoltre eseguito un fermo di indiziato di delitto per detenzione di una pistola rubata, un arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti con contestuale sequestro di 19 grammi di cocaina e materiale da taglio; nonché notificato un decreto di espulsione pendente nei confronti di un clandestino di origine peruviana.