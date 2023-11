Frolla rappresenta le Marche in Croazia

Frolla Microbiscottificio, cooperativa sociale di Osimo che impiega 21 ragazzi con disabilità, tra i rappresentanti marchigiani a Spalato, in Croazia, per l’iniziativa organizzata dal Forum delle Camere di commercio di Adriatico e Ionio al convegno "La Regione Adriatico Ionica sei tu(Th)!", ideato dalla presidenza croata della Strategia europea per la Regione Adriatica e Ionica (Eusair). Ospite Jacopo Corona, fondatore con Gianluca Di Lorenzo della cooperativa sociale che dà a ragazzi con disabilità la possibilità di produrre biscotti con l’ambizione di farli diventare i più buoni del mondo. Corona ha raccontato i tre punti cardine del modello d’impresa perseguito: "La qualità assoluta del prodotto come risultato di un’accurata ricerca delle materie prime, l’inclusione come valore assoluto di una società moderna in grado di garantire pari diritti a tutti e la formazione come leva necessaria per formare gli imprenditori sociali del domani". A rappresentare le Marche anche il presidente camerale Gino Sabatini (nella foto).