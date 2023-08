Funghi, come raccoglierli, conservarli e mangiarli in sicurezza: tutto quello che c’è da sapere

Bologna, 24 agosto 2023 - Con la stagione dei funghi, le tavole si riempiono di porcini, chiodini e altre prelibate gemme che nascondono i boschi. Tuttavia è anche il periodo in cui l’Ispettorato micologico è in allerta. Non sempre, infatti, le conoscenze personali ci aiutano nella raccolta funghi, nella loro conservazione o cottura; e il rischio intossicazione è dietro l’angolo. Vediamo come scongiurare il pericolo e come andare a funghi in sicurezza con la biologa e dirigente Igiene degli alimenti e nutrizione di Ausl Bologna Luciana Prete.

Raccogliere funghi in sicurezza: ecco come (kamchatka Freepik)

Tesserino per la raccolta funghi in Emilia Romagna

Come spiega Luciana Prete, in Emilia Romagna è innanzitutto necessario un tesserino, validità giornaliera, settimanale, mensile o semestrale, per raccogliere funghi. “Lo si può acquistare in tabaccheria, presso gli esercizi pubblici convenzionati e presso le sedi dei Comuni”.

Come si raccolgono i funghi?

In funghi vanno raccolti con un coltello cercando di non strapparlo da terra. “Quando si raccoglie, bisogna ruotarlo senza strapparlo dal terreno. Sotto la terra, infatti, c’è il micelio, ossia tutta la parte di filamenti che è bene preservare per la salute del fungo e del bosco”.

Come pulire e conservare i funghi nel bosco

Anche durante la raccolta è necessario pulire e preservare al meglio i funghi. Tuttavia, precisa Luciana Prete, la pulizia sul posto deve essere sommaria, togliere giusto le pietre o le erbe attaccate al fungo. “L’importante è trasportare i funghi dentro contenitori areati. Sono bandite le buste di plastica”. La plastica, infatti, non consente traspirazione e favorisce fermentazione o putrefazione. “Se ci arrivano funghi in buste di plastica in Asl, li buttiamo direttamente”, aggiunge la biologa.

Funghi commestibili e quelli da evitare

“Quando si è nel bosco bisogna raccogliere ciò che veramente si conosce. Rispetto ad anni fa, oggi i raccoglitori sono molto più bravi e attenti in questo - spiega Prete - Ad ogni modo, ha dubbi e non è certo dei funghi portati a casa bisogna rivolgersi all’ispettorato micologico. Noi come azienda Asl Bologna, abbiamo tre sedi di riferimento in via Montebello, a via Cimarosa a Casalecchio e via Pier Capponi a Porreto Terme”. Ma la questione non è solamente come riconoscere il fungo velenoso; raccogliere funghi in sicurezza significa anche scartare funghi generalmente commestibili tuttavia danneggiati. “Ad esempio, i funghi con i vermi non vanno consumati - spiega Prete - Se c’è una infestazione di vermi non vanno assolutamente mangiati. Neanche appenderli o seccarli va bene, è una credenza popolare. Perché non vanno via, rimangono le parti del verme al suo interno. Questo dipende dal grado di infestazione, certo; ma è meglio non rischiare. All’interno del fungo potrebbero trovarsi escrementi”. Allo stesso modo non vanno mangiati i funghi rosicchiati, non sono commestibili.

Come conservare i funghi raccolti

I funghi vanno conservati puliti e per poco tempo. “Una volta che si è sicuri del raccolto, i funghi portati a casa devono restare al fresco. Questo perché contengono molta acqua, sono molto delicati e si conservano poco”.

Come lavare i funghi

Su questo la dirigente Ausl Bologna si definisce ‘estremista’. “I funghi vanno lavati, altrimenti la terra scricchiola sotto i denti”. Sebbene molti cuochi sostengano che i funghi non devono assolutamente entrare a contatto con l’acqua, in realtà in piccole quantità potrebbe aiutare in una corretta pulizia dalla terra. “Credo che la cosa corretta sia assolutamente non metterli a mollo, soprattutto un porcino che ha una parte spugnosa e assorbe molta acqua. Però, con un apposito spazzolino o anche un pelapatate pulire bene la parte in fondo al gambo e togliere via la terra”.

Si possono congelare?

I funghi si possono anche congelare, ma non interamente crudi. Come sottolinea Prete, “è importante rosolarli o scottarli anche leggermente in padella prima di congelarli”.

Come mangiare i funghi raccolti

"I funghi è bene consumarli cotti, perché quelli che si possono consumare crudi sono veramente pochi. Dunque, a parte i funghi prataioli coltivati e le Amanita caesarea, tutti gli altri vanno cotti. Anche il Boletus aereus va cotto”. Questo perché, precisa la biologa, una persona che ha un’intolleranza al Boletus aereus e lo consuma crudo può rischiare una vera intossicazione. “Dunque, è importante per chi si approccia per la prima volta a questo fungo consumarlo cotto”. Ci sono poi funghi che vanno consumati solamente cotti. “Ad esempio, l’Armillaria mellea, il cosiddetto chiodino, è un buon fungo ma bisogna avere l’accortezza di cuocerlo perché sono funghi particolari. Poi tutto dipende dalla soggettività delle persone. In anziani e bambini, che hanno più difficoltà a digerire, il fungo crudo o cotto male potrebbe dare più problemi”.

Credenze popolari e falsi miti sui funghi

“Una credenza è quella dei funghi secchi. Tutte le ricette dicono di recuperare l’acqua dei funghi essiccati. Ma l’acqua di ammollo non va recuperata, perché dentro ci passano le sostanze solubili. Banalmente anche la radioattività potrebbe passare”. A tal proposito, Prete racconta come c’è stato un periodo in cui tanti funghi secchi importati in Italia provenivano dall’est Europa, e venivano sottoposti ai controlli per monitorarne la concentrazione. Ad ogni modo, l’acqua dei funghi secchi “è un concentrato di schifezze”. Accanto a questo, ci sono delle vere e proprie convinzioni. “Ci sono quelli che dicono ‘sappiamo per certo che gli Amanita phalloides sono sani, li mangiano i cinghiali’. Assolutamente no. I cinghiali li mangiano, ma non hanno il nostro stesso fisico”. C’è poi chi sostiene che tutti i funghi che crescono sul prato sono commestibili, e la biologa risponde: “non è affatto vero. Anzi, nel prato crescono Lepiote mortali”. Così come bisognerebbe prestare attenzione ai funghi che crescono sul legno, sebbene credenze popolari lo reputino un fungo sano. “Tuttavia, anche i funghi velenosi e mortali possono crescere sul legno”. Infine, c’è anche il mito dell’aglio per verificare se il fungo è commestibile: se il fungo cucinato con l’aglio annerisce allora non va bene, è velenoso. “Nulla di tutto questo è scientifico”.

Intossicazione da funghi: sintomi e cosa fare

“Normalmente i sintomi sono nausea, vomito e diarrea - spiega Prete, precisando - Appena si hanno dei dubbi è bene andare al Pronto soccorso. Nel periodo di produzione di funghi, da luglio a novembre, è attiva oltretutto una nostra reperibilità ai Ps in Regione, ma il mitologo a disposizione per il Pronto soccorso dovrebbe essere in Tutta Italia. Ogni azienda Asl ha un Ispettorato micologico che, oltre al riconoscimento dei privati, ha compito di pronta disponibilità per i Pronto soccorso”.

Vendere funghi in sicurezza: ecco come fare

Chi vuole vendere funghi deve superare un doppio controllo. “Per vendere funghi spontanei, come il prataiolo, il dettagliante deve superare un esame col personale dell’azienda Asl. Qui, ogni partita deve essere certificata dal micologo dell’Asl o da un mitologo privato”.

Come contattare il Centro micologico per funghi

Ogni provincia ha nelle proprie Asl le proprie sedi di Ispettorato micologico di riferimento. Il micologo è la specifica figura professionale addetta alla determinazione delle specie e al controllo della commestibilità dei funghi spontanei. Per info, ecco alcuni numeri dell’Emilia Romagna. Ispettorato micologico Asl Bologna 051-2869326 - 051-2869307 Ispettorato micologico Asl Ferrara 0532-235282 e 0532-235211 Ispettorato micologico Asl Modena: 59 3963131 Ispettorato micologico Asl Reggio Emilia: 0522 335457 Ispettorato micologico Asl Piacenza: 0523.302415 Ispettorato micologico Asl Parma: 0521/396400 – 396405 – 396411 - 39643 Ispettorato micologico Asl Ravenna: 0541.707290 Ispettorato micologico Asl Rimini: 0541.707290 Ispettorato micologico Asl Forlì Cesena: 0543 733585 - 0543 733585