Forlì, furti a raffica al centro commerciale Punta di Ferro: denunciati 15 giovani

Forlì, 3 febbraio 2025 – Quindici giovani, di cui tre minorenni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dai carabinieri della Stazione del Ronco e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Forlì quali presunti responsabili di concorso in furto aggravato continuato.

Le segnalazioni

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, i militari hanno avviato un’attività di osservazione dei movimenti di un nutrito gruppo di ragazzi che frequentava il centro commerciale Punta di Ferro. I componenti della baby gang erano soliti ritrovarsi nella terrazza del centro commerciale, dove mangiavano senza alcun timore i generi alimentari rubati all’interno della struttura. Pensando di essere al di sopra di ogni regola, non si preoccupavano nemmeno di buttare via i rifiuti.

Le identificazioni da parte dei carabienieri

I carabinieri hanno identificato diversi giovani che dopo aver rubato generi alimentari e capi di vestiario (poi nascosti negli zaini e sotto i giacconi), avevano tentato di di oltrepassare le casse senza pagare il dovuto. Inoltre, dalla loro identificazione e dal confronto con le testimonianze e le immagini dei sistemi di sorveglianza, che avevano immortalato altri episodi avvenuti dal dicembre scorso alle prime settimane di gennaio 2025, è stato possibile risalire a diverse furti avvenuti di volta in volta da alcuni componenti del gruppo.

Nel corso delle attività di indagine, uno dei maggiorenni è stato trovato in possesso anche di due bombolette spray, utilizzate per imbrattare le mura di edifici ed episodio per il quale è stato denunciato, e di hashish (per questo è stato segnalato in prefettura).