GeoResQ, l’app per il soccorso in montagna: come funziona

Bologna, 17 agosto 2023 - Troppi incidenti e morti in montagna. Così il Club alpino italiano con il sostegno del ministero del Turismo lancia l’appello: “Scaricate l’app salva vita GeoResQ”. Lanciata nel 2013, questa applicazione è oggi totalmente gratuita ed è essenziale per chiedere soccorso in montagna. Ecco cos’è, come funziona e dove scaricarla.

Cos’è l’app per il soccorso in montagna

GeoResQ è l’app del Cai che consente di comunicare la propria posizione e lanciare eventuali allarmi durante le attività outdoor. L’app è stata lanciata dal Cai e dal Soccorso alpino e speleologico nel 2013 e conta ogni anno è oltre 220.000 download e 82.000 utenti attivi. Si tratta a tutti gli effetti di una app salva vita, proprio perché l’utente può richiedere tempestivamente soccorso qualora si trovi in aree impervie e in situazioni di pericolo. Ad oggi sono circa 1.322 chiamate di aiuto, 578 interventi del Soccorso alpino e 740.000 tracce salvate dagli utenti durante le proprie escursioni. Inoltre, grazie ai fondi stanziati dal ministero del Turismo a favore del Cai, dal 10 luglio l'applicazione è diventata totalmente gratuita. In questo modo, chiunque può inviare una richiesta di aiuto dal proprio cellulare.

Come funziona GeoResQ

L’app è molto semplice da utilizzare e si basa su tre funzioni principali. "Posizione" è lo strumento in grado di rilevare istantaneamente le coordinate geografiche dell’utente e la località più vicina riportata dalla cartografia ufficiale. Poi c’è "Tracciami", la funzione che consente all’utente di tracciare i propri percorsi, di conservarli nell'archivio del portale web GeoResQ e di condividerli in tempo reale con i parenti o, in caso di necessità, con i soccorritori. Infine, c’è “Allarme" la funzione che invia la richiesta di aiuto e la propria posizione alle centrali GeoResQ tramite copertura telefonica e connessione dati.

Come richiedere il soccorso alpino tramite app

Per richiedere aiuto è necessario selezionare la funzione Allarme e poi “Invia richiesta d’aiuto alla centrale operativa”. Come spiega la guida Cai, se hai un telefono satellitare che fornisce la connessione internet, la copertura telefonica non è indispensabile per lanciare un allarme, basta la connessione per navigare in rete. Una volta inviato, l’allarme viene ricevuto dalla centrale operativa GeoResQ e gestito dagli operatori esperti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. A questo punto l'operatore prova a contattare l'infortunato, ne verifica la posizione e valuta la sua situazione. Dopodiché, se necessario inoltrerà la richiesta d'aiuto alla struttura di soccorso alpino più vicina attraverso il 112, dove attivo il Numero unico, o alle centrali dell'Emergenza urgenza sanitaria.

Quante centrali operative di GeoResQ ci sono?

Attualmente le centrali operative sono a Sassari, in Sardegna, e a Cassano Irpino, in Campania. Qui, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, si alternato gli operatori del soccorso alpino e speleologico.

Come scaricare GeoResQ gratis

Andando sul sito https://web.georesq.it/ oppure direttamente da smartphone su App Store o Google Play. Una volta scaricato si può attivare l’app e procedere con la registrazione. Al primo avvio dell’app, GeoResQ verifica che il Gps funzioni e che sia presente la connettività dati. È consigliato fare una prova prima di procedere con le escursioni in montagna.