Napolitano, oggi il funerale laico. Quel legame con l’Emilia: "I sindaci del terremoto non dimenticano"

Bologna, 26 settembre 2023 – Si è chiusa alle 16 di ieri la camera ardente in Senato del presidente emerito, Giorgio Napolitano. Aperta domenica alle 10 dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visto la presenza della premier, Giorgia Meloni, di esponenti del governo, della politica e di molti comuni cittadini. Oggi (giornata di lutto nazionale) alle 11.30 l’ultimo saluto nell’Aula della Camera dove si terrà un funerale in forma laica. Il feretro da Palazzo Madama sarà trasportato a spalle nella camera ardente di Montecitorio (vegliata da sei corazzieri) da otto militari del gruppo interforze. Ci saranno anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e quello francese, Emmanuel Macron. Ieri, ancora tanti omaggi a Napolitano: particolarmente commosso il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Tanti i ministri (da Piantedosi a Casellati, a Calderoli) nonché esponenti del Pd come Franceschini e Orlando e della “vecchia guardia“ come Achille Occhetto e Massimo D’Alema. Napolitano sarà tumulato nel Cimitero Acattolico di Roma.

Quel giorno fu tradito. Tradito da quello che gli occhi vedevano: i paesi sbriciolati da un lato e la popolazione assiepata per lui, dopo aver perso tutto, dall’altro. Troppo per mantenere quel rigore istituzionale che lo ha sempre contraddistinto. Quel giorno – 7 giugno 2012 – il dolore della terra d’Emilia martoriata dal terremoto affondò dritta al cuore del Capo dello Stato, la cui voce si ruppe più volte, di lacrime rinnegate, nei discorsi alle popolazioni colpite. E in un attimo fu solo Giorgio.

Lo ricordano le cronache del tempo, così come il ricordo di chi quel giorno c’era, in prima fila, con la fascia tricolore, a rappresentare il suo comune piegato ma non spezzato. "Fece molto per noi, fu una visita importante, non di facciata. E la gente lo comprese", ricorda l’ex sindaco di Crevalcore (Bologna), Claudio Broglia che di Napolitano è stato poi anche compagno d’aula in Senato. Quel giorno il presidente, mentre ancora la terra non aveva smesso di tremare, fece tappa prima a Bologna, in Regione, poi in volo si spostò a Crevalcore, Mirandola (Modena), infine Sant’Agostino (Ferrara). Là nelle province dove alla catastrofe sociale ed economica si univano i lutti delle famiglie degli operai morti nei distretti produttivi dell’Emilia-Romagna.

A sinistra Giorgio Napolitano a Crevalcore. A destra Giuseppe Tornatore, 67 anni, regista premio Oscar, alla camera ardente di Napolitano

“Napolitano l’ho conosciuto nel momento peggiore per la mia comunità, il terremoto – ricorda Broglia –. Poi ho avuto l’onore di condividere con lui la stessa legislatura in Senato e di poterlo eleggere a Capo dello Stato per il secondo mandato. E oggi (ieri, ndr) ho voluto esserci, alla camera ardente". Nel libro delle dediche, Broglia ne ha lasciata una collettiva: “Buon viaggio presidente, i sindaci dei comuni terremotati 2012 non dimenticano“. "Lui per noi fece molto – continua –. Spese parole importanti, sulla ricostruzione e sulle insidie che poteva comportare. Ci fu, nel 2015, all’inaugurazione della scuola ricostruita, con una lettera toccante che leggemmo pubblicamente. Diceva che eravamo “un esempio per il Paese“. Napolitano l’ho conosciuto solo in un ’frammento’ della sua vita, ma per noi si spese tanto, così come Monti e Barca".

Da una conoscenza nata nell’emergenza a un rapporto alla pari, in Senato, almeno sulla carta. "Il momento politico era complicato con i Cinque stelle al governo, c’erano tensioni continue – ricorda l’ex primo cittadino –. Ma quando in aula parlavano lui, Zavoli e Monti, tutti tacevano: uomini di elevato spessore culturale, riconosciuto da tutti". Tra i terremotati, il presidente portò quello spirito, di un’istituzione alta che non lascia indietro i suoi cittadini. "Finiranno le scosse, come è finita la guerra", disse ai sindaci quel Capo dello Stato che del ’900 fu testimone degli orrori peggiori e al tempo stesso protagonista della contemporaneità. "Non temete – aggiunse rispondendo al timore di tutti –, qualcosa posso farla. Farò il mio dovere verso di voi standovi accanto. Casomai qualcuno si distraesse, posso dargli la sveglia, e lo farò. Ma dobbiamo essere fermi e coesi, dobbiamo essere veramente una comunità unita. Solo così si possono vincere le grandi difficoltà". "La sua voce si incrinò di nuovo, tra i tanti momenti di quella visita emiliana, quando parlò della "grande nazione" che risorge sempre "quando una parte di essa è ferita a morte". Il messaggio arrivò forte e chiaro, tanto che nel Ferrarese un abitante gli si affidò: "Presidente siamo nelle sue mani", gridò questo, "e io nelle vostre, così siamo a posto", la pronta replica dell’inquilino del Quirinale che riuscì a strappare sorrisi nonostante le macerie.