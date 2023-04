Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: quando si celebra e perché

Bologna, 15 aprile 2023 – Domenica 16 aprile si celebra la ventiseiesima Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, un evento annuale promosso dal ministero della Salute per incentivare la donazione degli organi e sottolineare l'importanza di questo gesto solidale.

In Emilia-Romagna sono oltre 1 milione e 100mila le dichiarazioni di consenso alla donazione registrate nelle Anagrafi comunali abilitate (al 31 dicembre 2022), mentre il servizio sanitario regionale è impegnato in attività di sensibilizzazione, in campo anche i Comuni italiani con la campagna social #LecittàdelSì.

Le Marche, invece, “sono tredicesime tra le Regioni italiane per dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti quindi molto si può ancora fare", ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini.

In Veneto si registra un primo trimestre del 2023 in positivo. "La generosità del popolo veneto è un valore che non serve spiegare. Nel caso della donazione di organi e tessuti siamo di fronte a un atteggiamento di generosità in forte crescita, dato che va assolutamente evidenziato”, ha detto il governatore Luca Zaia.

I dati in Emilia-Romagna

La scelta della donazione di organi in Emilia-Romagna è sempre più praticata e rende possibile anche un consistente incremento del numero di trapianti. Il 2022 è stato un anno record di donatori segnalati, che sono stati 306 rispetto ai 278 del 2021, di cui 206 quelli effettivamente utilizzati rispetto ai 166 del 2021. Miglior risultato mai ottenuto in regione anche per l’attività di trapianto, con un totale di 516 - erano 493 nel 2021 - numeri anche a livello nazionale tra i più elevati.

Bene anche i dati 2023: al 12 aprile sono 90 i donatori segnalati (+13 rispetto allo stesso periodo del 2022), 61 quelli utilizzati (+9), e calano del 3% le opposizioni. Aumentano anche i trapianti, con 153 effettuati nel 2023 (+16 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e i prelievi di cornee: 628 (126 in più).

“Il trapianto costituisce l’ultima soluzione possibile per molti pazienti, quando le terapie esistenti hanno perso di efficacia e c’è una forte compromissione di organi vitali”, ha sottolineato l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. “In altri casi, pur non essendo indispensabile alla sopravvivenza, migliora enormemente la vita del paziente. Ma senza donazione non c’è trapianto. Il 2022 è stato un anno record, ma c’è bisogno di fare ancora di più. Per questo serve un lavoro costante di sensibilizzazione e informazione, oltre alla risposta operativa fornita dalla rete capillare sul territorio, e al contributo delle associazioni di volontariato”.

I trapianti nelle Marche

"Nel 2022 abbiamo raggiunto lo storico traguardo di 105 trapianti d'organo, storico perché l'anno prima erano stati 90 ed erano comunque in aumento rispetto all'anno precedente”, ha spiegato l’assessore Saltamartini. “Si tratta di trapianti di fegato o rene o combinati: ringrazio i donatori e le loro famiglie per la generosità dimostrata e l'attività del Centro regionale trapianti coordinato da Francesca De Pace".

La Regione ricorda che chiunque, se maggiorenne, può esprimere il consenso alla donazione di organi. La scelta viene inserita nel database del ministero della Salute ed è possibile cambiarla in qualsiasi momento recandosi nelle sedi della Ast di appartenenza. È possibile registrare la propria volontà anche in Comune in occasione del rilascio o rinnovo del documento d'identità o riportando i propri dati, l'espressione di volontà, datata e firmata, su un foglio bianco, custodito tra i propri documenti personali. L'indice del dono nelle Marche è di 57,56/100 (consensi alla donazione: 68,4%), in linea con la media nazionale che nel 2022 si è attestata a quota 58,64/100 (consensi 68,2%).

In Veneto, Zaia: “2023 da record”

"I dati raccolti dal Centro Trapianti del Veneto indicano che nel primo trimestre di quest'anno il numero dei donatori è salito, rispetto allo stesso periodo del 2022, da 77 a 102", chiarisce il Presidente Zaia. “Questo aumento di donazioni, da gennaio a oggi, ha consentito di eseguire 181 trapianti (singoli e combinati) contro i 138 dell'anno precedente: un incremento pari al 31,2 per cento".