Giornata della Ristorazione, Bologna presenta la tagliatella al ragù: “Così celebriamo la tradizione”

Bologna, 16 maggio 2024 – La parola del giorno è mettere le mani in pasta. Perché nella seconda edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura dell’Ospitalità Italiana, che si svolgerà sabato 18 maggio, qui a Bologna si esalta la tagliatella al ragù, cavallo di battaglia acclamato in tutta Italia e nel mondo.

Ovviamente si va molto oltre il semplice piatto perché “attraverso la Giornata della Ristorazione vogliamo valorizzare un settore, quello dei pubblici esercizi, fondamentale per l'economia del territorio - commenta Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna -. Come Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con Fipe-Bologna e l'Associazione Sfogline, oggi abbiamo voluto celebrare questo piatto simbolo della nostra città, che rappresenta a pieno la nostra bolognesità e la nostra cucina”.

Dopo il successo dello scorso anno, sono 10.000 le attività in Italia e all'estero, tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie che hanno aderito alla Giornata. La giornata, infatti, ha l'obiettivo di ricordare che la ristorazione italiana, con 54 miliardi di valore aggiunto e 1,4 milioni di occupati, non solo è essenziale per l'agroalimentare e il turismo ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità che esprime lo stile di vita italiano.

“ll suono del mattarello, del soffritto e del profumo della farina non fanno altro che ricordare quanto la tradizione bolognese sia importante e radicata in noi. Questa iniziativa di recupero si inserisce perfettamente nelle politiche del cibo della città, il che significa valorizzare il nostro sapere e la nostra storia” commenta Daniele Ara, assessore alla Scuola, Adolescenti, Agricoltura, Agroalimentare e Reti Idriche del comune di Bologna. Rimanendo su Bologna è importante ricordare, come spiega Angelo Taschetto, presidente associazione Sfogline di Bologna e Provincia, che “occasioni come quella di oggi non fanno altro che rafforzare il rapporto di stretta collaborazione che abbiamo con i cuochi. Tramite la pasta fresca collaboriamo con i ristoranti perché, si sa, a Bologna le sfogline sono ovunque. Eventi come questo servono per confrontarci e pianificare il nostro futuro insieme, per questa giornata abbiamo preparato delle tagliatelle, che poi i cuochi cucineranno condendole con dell’ottimo ragù, ovviamente alla bolognese. Agli ospiti presenti invece insegneremo come si tira la pasta, dimostreremo come si produce una vera tagliatella artigianale ma soprattutto tradizionale”.

Inoltre, la Giornata della Ristorazione è l'occasione per realizzare un'importante iniziativa di beneficenza a sostegno delle mense di comunità di Caritas Italiana su tutto il territorio nazionale per fornire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità.