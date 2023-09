Giovani in agricoltura, bando da 22 milioni

Attrarre i giovani in agricoltura per favorire il ricambio generazionale e creare nuove opportunità lavorative: è l’obiettivo di un bando della Regione, che assegna 22 milioni per incentivare l’insediamento degli under 41 nel settore primario. I fondi sono quelli della programmazione europea 2023-2027 e il bando prevede la concessione di un contributo diretto, a fondo perduto, di 35mila o di 50mila euro, oltre alla possibilità di accedere ad altre agevolazioni per investimenti aziendali.