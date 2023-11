Giulia Cecchettin, il Gip: “Accoltellata a 150 metri da casa, a cosa è servito il nastro adesivo”. Perché Filippo deve restare in carcere

Bologna, 21 novembre 2023 – Non si placa la rabbia delle studentesse e degli studenti per il femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne studentessa uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Oggi in tutt’Italia il ministro Valditara ha chiesto che nelle scuole alle 11 si osservi oggi un minuto di silenzio per le donne vittime di violenze. Ma i movimenti studenteschi replicano che non bisogna più tacere e chiamano a “una giornata di rabbia contro ogni femminicidio”.

Nell'ordinanza di custodia cautelare contro l'ex fidanzato Filippo Turetta il Gip scrive che la ragazza è stata accoltellata a 150 metri da casa, poi finita nella zona industriale di Fossò.

Da parte sua il padre di Filippo Turetta scrive a quello di Giulia Cecchettin: “Chiedo perdono. Mio figlio dovrà pagare per quello che ha fatto”.

Intanto ieri sera migliaia di persone di tutte le età – moltissimi i ragazzi – hanno partecipato a Padova alla fiaccolata per Giulia Cecchettin, Un lunghissimo corteo, promosso tra gli altri dai circoli Lgbt+ e dai comitati contro i femminicidi e la violenza di genere, con una delle organizzatrici che scandiva al megafono frasi come: "Siamo il grido altissimo di tutte quelle donne che oggi non hanno più voce".

L'accusa contro il 22enne è di omicidio volontario, ma si indaga sugli elementi a sostegno della premeditazione.