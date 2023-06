Giunta Regionale, approvata relazione per monitorare Strategia Sostenibile 2022

Approvata dalla giunta regionale la relazione sul monitoraggio della Strategia regionale di sviluppo sostenibile per il 2022. Il report presenta l’andamento di oltre ottanta indicatori stabiliti a livello nazionale dall’Istat, attraverso i quali è misurata la qualità della vita del territorio, in un contesto di politiche di sviluppo sostenibile attivate e da attivare da parte della Regione. "La relazione sul monitoraggio della Strategia regionale di sviluppo sostenibile – dice l’assessore regionale Aguzzi (foto) – è un atto fondamentale e strategico che aiuta a capire l’impatto sul territorio delle politiche che giornalmente mettiamo in atto e che tendono alla sostenibilità volta al miglioramento della vita di cittadini e ambiente. I risultati sono soddisfacenti, ma non dobbiamo spostare i riflettori dagli obiettivi di estrema importanza".