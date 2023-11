Gli effetti del clima impazzito: "A rotoli la produzione di pere"

Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo, la principale organizzazione di produttori ortofrutticoli d’Europa, qual è la situazione del comparto ortofrutticolo in Italia e nello specifico in Emilia-Romagna?

"La situazione è di grande preoccupazione. Siamo passati da una serie di annate nelle quali il problema principale era la gestione del mercato, ovvero l’apertura di nuovi sbocchi commerciali per veicolare produzioni in continua crescita, a un quadro radicalmente diverso, se non addirittura opposto. Purtroppo, da cinque o sei anni il cambiamento climatico e tutto ciò che questo comporta anche in termini di agenti esterni (parassiti, insetti, funghi) si è fatto sentire in maniera pesante sulle nostre ‘fabbriche a cielo aperto’, i frutteti. Oggi il vero problema che stanno vivendo le campagne è di riuscire a produrre. Il cambiamento climatico è stato così repentino che molte aziende non sono riuscite a completare un percorso di adattamento e difesa delle coltivazioni. La Regione ha fatto la sua parte attraverso politiche mirate. Anzi, è in partenza il terzo bando del Psr (piano di sviluppo rurale) finalizzato alla realizzazione di interventi di difesa attiva delle coltivazioni, che copre con finanziamenti a fondo perduto il 70% delle spese sostenute".

Che cosa si intende per difesa attiva?

"Parliamo ad esempio di ventoloni, di reti anti grandine o contro gli insetti, di sistemi di irrigazione e tecniche irrigue che gestiscono meglio l’acqua per fronteggiare siccità, alte e basse temperature".

In Emilia-Romagna è concentrato il 70% della produzione italiana di pere. Qual è la situazione in questo campo?

"Il contesto è particolarmente grave in tutte le principali province produttrici. Nel Modenese il calo produttivo è superiore all’80%, senza considerare il danno qualitativo. A Ferrara il calo è di circa il 70%, poco meno a Ravenna. La produzione della pera abate, la regina delle nostre pere, è stata la più martoriata. L’impatto è devastante sull’occupazione, ma anche sui mercati nazionale ed europeo. Fino a qualche anno fa, la pera era uno dei quattro prodotti più esportati del sistema italiano. Il fatto che manchi l’80% della produzione genera vuoti che lasciano spazio a produzioni di altri Paesi, che così occupano fette di mercato lasciate scoperte dai nostri produttori nel mercato nazionale e in quelli esteri".

L’altro fronte di crisi è relativo alle coperture assicurative sulle produzioni.

"Stanno arrivando le cartelle dei premi assicurativi stipulati nel corso del 2023. Per la stipula delle polizze finora c’era una copertura del 70% da parte dello Stato. Purtroppo, per la campagna di quest’anno ci sono forti punti interrogativi sull’intervento statale, che pare debba essere addirittura dimezzato. Ecco, le incognite dell’intervento pubblico sui premi assicurativi stanno generando molta preoccupazione nel comparto sia per il presente che per il futuro, vista la frequenza con cui si stanno presentando eventi eccezionali".

Il sistema è in difficoltà, che cosa serve per rilanciarlo?

"Ci sono le condizioni per fronteggiare queste difficoltà e affrontare i cambiamenti attraverso gli investimenti. La discriminante è il sostegno al reddito delle imprese, perché i costi sostenuti per la produzione sono aumentati di circa 5mila euro per ettaro. Mi spiego: col caro energia e le conseguenze della guerra, oggi coltivare un ettaro di pere costa più di 20mila euro. La prima cosa da fare è aiutare le aziende a sostenere il reddito. La proposta fatta al tavolo ortofrutticolo convocato dal ministro Lollobrigida per sostenere il comparto, uno stanziamento di 10 milioni, è insufficiente. Ne servono almeno quattro volte tanto. Con uno stanziamento di 10 milioni di euro non arriverebbero nemmeno 1.000 euro per ettaro, una cifra assolutamente non in grado di coprire gli aumenti dei costi di produzione".

Che cosa fare sul fronte dei consumi?

"In primis un appello ai consumatori: prendete a riferimento i prodotti italiani, sono i migliori sia sul piano della qualità che su quello della sicurezza".