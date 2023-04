Grandine oggi: colpite le provincie di Ferrara e di Ravenna

Ravenna, 25 aprile 2023 – Terzo giorno consecutivo di grandine in provincia di Ravenna, che oggi ha colpito anche il vicino territorio ferrarese. Come anticipato dall’allerta meteo gialla, i chicchi sono caduti intorno alle 10 del mattino e hanno distrutto il raccolto dei frutteti nella zona tra Lido degli Estensi, nel Ferrarese, e Casal Borsetti, in provincia di Ravenna. Sono caduti chicchi di medie e grosse dimensioni.

La grandine caduta (foto di Luca Vezzosi)

Leggi anche: Grandine in Veneto, vicentino letteralmente imbiancato

Ieri una forte grandinata aveva invece colpito, a macchia di leopardo, le colline del Faentino fra Marzeno, Brisighella e Casola Valsenio causando forti danni (video), in via di quantificazione, alle colture, come denunciato dall’associazione Coldiretti. Venerdì 21 aprile, invece, i danni maggiori erano stati registrati in provincia di Ferrara.

"La caduta della grandine nelle campagne - spiega la Coldiretti – è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro. La grandine - prosegue l’associazione - colpisce i frutticini proprio nei primi giorni di formazione in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione”.

Nelle zone interessate dal maltempo sono in corso le verifiche dei danni da parte della Coldiretti che segnala peraltro l'aggravarsi delle perdite provocate dalla persistente siccità e dalle gelate notturne che hanno mandato in fumo nelle aziende interessate fino 70% di gemme e piccoli frutti sugli alberi di susine, ciliegie, albicocche, pesche ma anche su meli, peri, kiwi e vigneti già in fase avanzata di vegetazione”.