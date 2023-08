Grano duro, sos dei coltivatori "Produzione crollata del 20%"

di Vittorio Bellagamba

Le previsioni della vigilia, purtroppo, sono state rispettate. Tracciando un bilancio relativo alla raccolta del grano duro nelle Marche, emerge che il 2023 non sarà ricordato come un anno particolarmente positivo per i produttori. In regione, al termine della campagna di raccolta, non sono stati superati i quattro milioni di quintali, una flessione di oltre il 20% rispetto alla media degli ultimi anni. Se per la quantità, dunque, c’è poco da sorridere, diverso è il discorso sulla qualità del prodotto. "È stata una produzione qualitativamente altalenante", spiega Alessandro Alessandrini, presidente del consorzio agrario di Ancona, il maggiore centro di stoccaggio di cereali della regione. "Mai come quest’anno – dice –, a fronte di una stagione meteorologica molto difficile, a fare la differenza è stata la tecnica di coltivazione. La qualità è a macchia di leopardo e ha anche inciso parecchio il tempismo nella raccolta tra le varie finestre di bel tempo che hanno caratterizzato la fine di giugno e la prima metà di luglio. A fronte degli alti costi di produzione che gli agricoltori hanno dovuto sostenere per l’acquisto del seme, dei mezzi tecnici e di coltivazione, la speranza è che il mercato sappia riconoscere la scarsità di materia prima di quest’anno, garantendo quotazioni remunerative non solo per la prima voce di prodotto". "I dati raccolti, purtroppo, anche per quest’anno sono negativi – osserva Matteo Carboni, presidente della Cia di Ascoli e Fermo –. Le forti precipitazioni registrate nei mesi scorsi, in particolare a maggio e giugno, hanno influito negativamente sulla stagione. Il maltempo ha portato a un forte calo delle rese e ha inciso negativamente anche sulla qualità del prodotto, soprattutto per quanto riguarda quello con un basso peso specifico". E le ripercussioni sulle quotazioni non si sono fatte attendere. "Considerando che i prezzi del grano sono crollati di oltre il 40% rispetto all’anno scorso, mentre i costi di produzione sono rimasti invariati, per le aziende agricole si prospetta un vero e proprio dramma – aggiunge Carboni –. Come Cia provinciale, riteniamo che ci siano delle misure da mettere in atto e non più rinviabili, ad esempio riconoscere ai cerealicoltori i costi minimi di produzione, ricostituire la Cun, (Commissione unica nazionale) e avviare immediatamente il registro telematico dei cereali. Si tratta di una serie di strumenti indispensabili per garantire la trasparenza del prodotto e dei prezzi a tutela del produttore e del consumatore". Un fermo "no" da parte di Cia a chi non vuole riconoscere i costi minimi di produzione ai cerealicoltori e alle frodi che rovinano l’immagine di un prodotto simbolo dell’Italia, e un chiaro "sì", e subito, a maggiori controlli sull’etichettatura, al potenziamento dei contratti di filiera tra agricoltori e industria e al registro telematico dei cereali con l’avvio immediato.