Ha avuto un’amnesia temporanea

In stato confusionale, disidratata e con diverse escoriazioni: Martina Pelosi (in foto), 51 anni, scomparsa da venerdì pomeriggio a Castel San Pietro, nel Bolognese, è stata ritrovata nella tarda serata di domenica. L’ha rintracciata il compagno Marco nella zona del cimitero. "Era confusa, smarrita – racconta lui –. No, non avrebbe trovato la via di casa, anche se abitiamo a breve distanza. Ora sta meglio ed è l’unica cosa che conta". La donna è stata portata in osservazione al Maggiore di Bologna, avrebbe avuto una sorta di amnesia temporanea. "Sta bene e ne siamo felici", conferma il Comune di Castel San Pietro Terme, paese di residenza della 51enne, titolare di un negozio di giocattoli. La donna era sparita venerdì, dopo avere lasciato il cartello "Torno subito" in negozio. Le ricerche, organizzate dal Comune con centinaia di volontari, sono state seguite dai carabinieri, si faranno accertamenti.