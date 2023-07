Hera, crescono utili e investimenti

Si è chiuso con un utile netto di pertinenza degli azionisti a 187,7 milioni in crescita del 2,4% rispetto ai 183,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, il primo semestre 2023 di Hera. I ricavi si sono attestati a quota 8,3 miliardi, rispetto agli 8,8 miliardi del 2022, a giudizio della multiutility "per effetto, principalmente, del calo dei prezzi delle materie energetiche e per i minori volumi venduti di gas legati al clima mite registrato nella prima parte dell’anno". Il margine operativo lordo, spiega una nota, ha raggiunto i 718,3 milioni di euro con un incremento del 13,8% grazie al "contributo complessivo delle aree energia per 68,1 milioni e alle positive performance dell’area ambiente, in crescita di 12,2 milioni". Tra gennaio e giugno, ancora, Hera ha realizzato investimenti e acquisizioni societarie per 403,4 milioni con un +22,4% rispetto all’analogo periodo 2022 mentre il valore complessivo dell’indebitamento finanziario netto è risultato pari a 4,1 miliardi in calo di 104,1 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2022. "I risultati di questo semestre – osserva Cristian Fabbri (nella foto) – presidente esecutivo del Gruppo Hera – ci portano a proseguire spediti verso il raggiungimento degli obiettivi del nostro Piano industriale e sono frutto della consolidata strategia multibusiness, da sempre orientata a coniugare la crescita aziendale con lo sviluppo sostenibile dell’ecosistema di riferimento, come conferma anche la crescita degli investimenti del 22% sia per lo sviluppo degli asset industriali del gruppo che per le attività di M&A che focalizzano la crescita sulla transizione ecologica, l’innovazione e la resilienza".