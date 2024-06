Bologna, la flotta elettrica di Hera si espande: ecco i nuovi mezzi per la raccolta rifiuti

Bologna, 26 giugno 2024 – La flotta di Hera si espande, arrivano due nuovi mezzi 100% elettrici. Il primo, un veicolo a cabina ribassata sul quale per la prima volta è stata installata l'attrezzatura per la raccolta dei rifiuti dal costo di circa 400.000 euro, pattuglierà le strade più grandi, verrà sostituito poi dal secondo, di più ridotte dimensione, per le ristrette vie del centro storico.

I nuovi mezzi elettrici in servizio a Bologna rientrano nella strategia che il Gruppo Hera ha delineato nel Piano industriale 2024-2027, prevedendo 6 milioni di euro di investimenti per aumentare il proprio parco mezzi elettrico di 250 veicoli leggeri di piccole e medie dimensioni, e avviando la sperimentazione di questa tecnologia anche sui mezzi pesanti come appunto quello per la raccolta dei rifiuti.

I veicoli elettrici

Oggi le colonnine della multiutility ricaricano 42 veicoli elettrici: tra questi, alcuni sono a disposizione dei dipendenti per l'uso condiviso negli spostamenti in città e altri sono utilizzate dagli accertatori dei servizi ambientali. “I veicoli elettrici nelle aree densamente popolate sono un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi del progetto Bologna Carbon Neutral 2030 - afferma Giulio Renato, Direttore centrale servizi ambientali e flotte del Gruppo Hera - e rappresentano un'opzione promettente per contribuire alla diversificazione energetica e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Abbiamo deciso di investire per il rinnovo tecnologico della nostra flotta che entro il 2030 sarà al 30% elettrica. Crediamo fortemente nell'innovazione e nella ricerca di tecnologie all'avanguardia per rendere i servizi erogati più efficienti, con elevati standard di qualità e sempre più sostenibili, in linea con gli obiettivi comunitari, nazionali e locali, a cui il Gruppo, in piena sintonia con il Comune, dedica una attenzione molto alta”.

La ricarica

La flotta elettrica di Hera inoltre viene quotidianamente ricaricata grazie all’energia prodotta dallo smaltimento dei rifiuti, un ulteriore passo verso l’abbattimento dell’utilizzo di combustibili fossili. “Agli importanti sforzi introdotti da Comune e Hera in questi anni con lo Spazzino di Quartiere ed ulteriori potenziamenti di frequenza e qualità dei servizi ambientali in città, che stanno producendo risultati positivi e apprezzati dalla cittadinanza - dichiara Simone Borsari, assessore comunale a lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città - si aggiunge un significativo investimento di Hera sulla sostenibilità dei mezzi di raccolta.

Un importante segnale nella lotta alle emissioni climatiche, in sintonia con gli interventi che sta mettendo in campo il Comune, perché oltre ad una città più pulita vogliamo anche respirare un’aria più pulita”.