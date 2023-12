I conti di Viva Servizi, ricavi verso 82 milioni

L’assemblea di Viva Servizi – la prima per il neopresidente Dotti – ha approvato il bilancio di previsione. Sul tavolo la conclusione della convenzione trentennale per l’affidamento del servizio idrico, il primo luglio 2033. All’assemblea Ato e ad Arera sarà proposto un progetto di proroga. "In questi anni – ha ricordato il direttore Clementi – abbiamo garantito circa 20-22 milioni di investimenti annui, il 2023 si chiude a oltre 30 milioni". A questi si aggiunge il progetto di oltre 37 milioni per la digitalizzazione (14 dal Pnrr, 23 a carico dell’azienda), che consentirà di ridurre le perdite entro il 2026 al 23%. Nel dibattito coi sindaci resta il tema del leggero aumento della tariffa (7%). "La nostra tariffa di 1,6 euro per metro cubo di acqua – ha concluso Clementi – rispetto agli standard europei è significativamente bassa". Il bilancio individua ricavi che sfioreranno gli 82 milioni.