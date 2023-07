I crimini del Terzo Reich "Arrivano i risarcimenti"

di Marcello Iezzi

SAN BENEDETTO (Ascoli)

Si sta avviando alla conclusione l’iter per la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale. Il 1° luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto emanato lo scorso 28 giugno dal ministero dell’Economia e Finanze (Mef) che stabilisce la procedura di accesso al Fondo per il risarcimento dei danni istituito nel 2022. Avranno titolo all’accesso tutti quelli che hanno ottenuto una sentenza di condanna passata in giudicato o quelli che hanno definito i giudizi pendenti con un atto di transazione. Il Mef provvederà al pagamento delle somme dovute entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. "Non sono ancora note le formalità di compilazione e presentazione della domanda, ma ormai può dirsi avviata alla conclusione la lunga odissea dei risarcimenti che in sede giudiziale si trascina da quasi quindici anni – affermano gli avvocati Lucio e Andrea Olivieri –. Resterà da vedere se la dotazione del Fondo che attualmente ammonta a 61 milioni di euro verrà incrementata come già avvenuto lo scorso febbraio con il decreto milleproroghe per risarcire i familiari delle vittime di stragi e deportazioni commessi dai soldati del Terzo Reich sul territorio italiano. Dal 2022 sono stati incardinati altri giudizi ed è pensabile che vi saranno altre sentenze di condanna nei confronti della Germania, sicché dovranno essere previsti nuovi finanziamenti del Fondo. Scopo del quale è la definizione del contenzioso tra lo Stato italiano e quello tedesco, che è in corso avanti la Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja".

Si tratta di una battaglia legale che gli avvocati Lucio e Andrea Olivieri stanno portando avanti dal 2009. In tutti questi anni i due legali hanno sostenuto una quindicina di processi nei tribunali di Ascoli, Fermo, Pesaro, Sulmona, Macerata, Isernia, L’Aquila e Cassino. Due sono ancora in corso, mentre gli altri hanno avuto tutti un esito positivo. Al momento la somma da liquidare ai circa 200 familiari di vittime e deportati, assistiti dagli avvocati Olivieri, ammonta a quasi 40 milioni. L’attuale governo italiano, dando continuità all’azione di quello precedente, ha col recente decreto milleproroghe incrementato a oltre 60 milioni il fondo istituito per la prima volta nel 2022.