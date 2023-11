I giovani di Coldiretti al primo incontro

Una squadra rinnovata e piena di entusiasmo. Giovani Impresa Marche si è riunita alle Tenute Murola di Urbisaglia per la prima assemblea regionale del movimento giovanile di Coldiretti. Per la delegata regionale Arianna Bottin, 26enne imprenditrice agricola nel Pesarese, e i delegati provinciali Elisa Orpello (Macerata), Matteo Conti (Ancona) e Marco Gregori (Ascoli Fermo), l’occasione giusta per programmare i prossimi mesi.