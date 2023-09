I volti da non dimenticare. Travolti dalla piena: "Non accada mai più"

Caporaletti

Anche Simone avrà una tomba su cui piangere la madre, Brunella Chiù, che la piena del Nevola gli ha strappato in un abbraccio di morte a Coste di Barbara con la sorella Noemi Bartolucci (17 anni) la sera del 15 settembre 2022. Forse è un segno del destino che il conto in sospeso delle Marche con la morte venuta all’improvviso, dal buio e nella tregenda, si sia chiuso ad appena due giorni dal primo anniversario dell’alluvione che ha spazzato via vite e paesi da Cantiano a Barbara, a Ostra e fino alle porte di Senigallia, tra Anconetano e Pesarese, se mai certe ferite impresse nell’anima potranno rimarginarsi. Tredici vittime, tredici volti, tredici tombe. Il più piccolo era solo un bambino, Mattia Luconi, 8 anni. S’è perso nel Nevola che l’ha restituito otto giorni dopo chiamando la mamma (la farmacista Maria Silvia Mereu) sopraffatta dalla corrente – ma oggi viva per miracolo –, dopo averne smarrito l’abbraccio per sempre. Scappavano dalla piena. E il papà Tiziano non sa darsi pace. "In questi dodici mesi ho cercato di sopravvivere più che di vivere – sospira –, Mattia era la mia vita e mi manca da impazzire, così come manca alla mamma. E non vorrei che la morte di mio figlio, come quella delle altre dodici persone, sia stata vana". L’appello alle istituzioni è scolpito nel dolore: "Onorate la memoria dei nostri cari che non ci sono più, avete solo un modo per farlo: fate in modo che quanto è accaduto non si ripeta mai più".

Famiglie spezzate: madri che hanno visto morire i figli, figli che hanno perso le madri, madri e padri morti per salvare i figli nell’ultimo sacrificio in terra. Andrea Tisba aveva 25 anni, una fidanzata e una valigia di sogni, il padre Giuseppe 65: il garage sotto casa invaso dalla piena del Misa è diventato la loro tomba a Pianello d’Ostra. Insieme, nella vita e nella morte. Diego Chiappetti faceva l’idraulico, avrebbe compiuto 52 anni a ottobre e la sorte ha voluto che in quel seminterrato scendesse anche lui per tirar fuori l’auto mentre il fiume saliva. Nando Olivi, 84 anni, è morto intrappolato dall’acqua in casa sua. Abitava al pianterreno, il fiume l’ha sommerso. A Trecastelli (Passo Ripe) è morta Maria Luisa Sereni (conosciuta come Marisa), 80 anni, che i due figli non sono riusciti a portare in salvo dal cucinino nel sottoscala, allagato da acqua e fango del Nevola. E poi Mohamed Enaji, 42 anni (Pianello); Erina Febi, 77enne, annegata in casa a Ostra Vetere; Michele Bomprezzi, 47 anni, il bibliotecario travolto in auto da uno tsunami di fango a Serra de’ Conti; Augusto Montesi, 82 anni, di Rosora, e Gino Petrolati, 89, uscito di casa quella maledetta sera a Bettolelle di Senigallia e mai più tornato. Tredici "Luci dal fango", come la fiaccolata da Pianello a Ostra che domani sera commemorerà le vittime di una notte d’apocalisse. Tredici volti da non dimenticare mai.