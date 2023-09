Il concerto per l’Emilia-Romagna "Rinascono sei luoghi simbolo a Cesena": 3,2 milioni di euro raccolti

Ammontano a 3,2 milioni di euro i fondi raccolti grazie al concerto "Italia Loves Romagna", all’Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, il 24 giugno, per sostenere la ricostruzione di luoghi simbolo dell’arte e della cultura nei territori colpiti dall’alluvione. La cifra sarà destinata a sei progetti presentati ieri mattina durante la cerimonia di consegna del ricavato a Roma, nella sala Spadolini del ministero della cultura. Sono sei i Comuni che potranno beneficiare dei fondi e sei i complessi che torneranno al loro splendore grazie agli interventi: 800mila euro saranno destinati a Cesena per il restauro del tetto della Biblioteca Malatestiana, 800mila a Faenza (Ravenna) per la scuola di musica ‘Giuseppe Sarti’, 800mila a Forlì per l’archivio comunale, 200mila a Dovadola (nel Forlivese) per la rocca dei Conti Guidi, 200mila a Tredozio (nel Forlivese) per la biblioteca comunale, 200mila a Solarolo (Ravenna) per l’Oratorio dell’Annunziata. "Abbiamo raccolto 3,2 milioni – ha detto il sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi – grazie a un’iniziativa a cui tanti artisti della musica hanno partecipato a titolo gratuito". Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri il ministro Sangiuliano e il governatore Bonaccini. "Siamo molto impegnati per la Romagna – ha detto il ministro –, i numeri sono eccezionali: 150mila ingressi al giorno ai musei. Significa 150mila euro al giorno per la Romagna, a operazione conclusa saranno circa 40 milioni per il recupero e la tutela del patrimonio". Il ministro ha citato in particolare Santa Maria del Monte a Cesena e l’archivio di Forlì, per il quale "vogliamo fare qualcosa in più, un nuovo edificio polifunzionale che ospiti anche la biblioteca".