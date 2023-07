Il giudizio di Fitch: Regione promossa

Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine della Regione delle Marche a ’BBB’ con outlook stabile. Il rating di breve termine delle Marche è confermato a ’F2’. Il rating della Regione Marche – informa una nota dell’agenzia – è limitato dal rating dello stato italiano (BBB) e l’outlook stabile riflette l’outlook del rating sovrano. La conferma riflette le aspettative di Fitch che le metriche di debito restino solide e coerenti con il livello di rating nello scenario di rating di Fitch. Fitch ha incrementato il profilo di credito Standalone (SCP) della Regione Marche da ’aa-’ ad ’aa’, grazie al miglioramento delle metriche di debito. Fitch valuta come ’moderato’ il profilo di rischio delle Marche, ossia considera moderatamente contenuto il rischio, rispetto agli altri enti locali e regionali a livello internazionale, che la capacità di coprire il servizio del debito con il risultato operativo si riduca oltre le aspettative nell`orizzonte temporale delle previsioni 2023-2027, a causa di una riduzione delle entrate correnti, un incremento delle spese correnti o un incremento del debito non previsti.

Nel periodo 2018-2022, le entrate totali delle Marche sono state in media pari a 4,3 miliardi di euro. La componente principale sono le entrate operative che ne rappresentano più del 90%. Le entrate operative delle Marche, come le altre regioni a statuto ordinario, sono prevalentemente formate dalle entrate tributarie che rappresentano circa l’80% delle entrate complessive negli ultimi cinque anni. Oltre l’80% delle entrate tributarie deriva dal Fondo sanitario nazionale.

Sia l’Irap che la tassa auto (corretta da Fitch per entrate di difficile riscossione) hanno pienamente recuperato i valori precedenti la pandemia, e la compartecipazione Iva, pari a circa 2,2 miliardi di euro, è rimasta su livelli più elevati rispetto a prima dello scoppio della pandemia, così come i trasferimenti dallo Stato, che hanno in parte sostenuto le entrate regionali per far fronte agli aumenti di spesa legati alla spirale inflazionistica e ai costi dell`energia.