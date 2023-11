Il patrono di Ascoli tra la cannabis. Immagine choc, la città si divide: "Lasciate in pace Sant’Emidio"

di Ottavia Firmani

ASCOLI

Non è certo una novità, la combinazione di sacro e profano fa parlare di sé, sia che sia il 1564 e si tratti dei nudi scandalosi del Giudizio Universale di Michelangelo, sia che sia il 2023 e si parli di cannabis e immagini religiose. Apparsa il 12 luglio, affissa al punto vendita di Delta9 – un distributore automatico situato in via Sacconi 65 ad Ascoli – l’opera che ritrae il patrono della città sorreggere delle foglie di cannabis, sta generando il caos sui social. "Vederlo strumentalizzato in questo modo mi conferma che la cannabis è molto pericolosa perché, annebbiando il cervello, fa perdere il senso della realtà e della misura", scrive sui social il senatore Guido Castelli. "Spero che in un momento di lucidità gli autori di questa iniziativa ci ripensino e lascino in pace Sant’Emidio, togliendo l’immagine". "Hai perfettamente ragione", "Sono d’accordo con te", "Siamo caduti proprio in basso… incredibili strumentalizzazioni fino alla blasfemia" si legge tra i commenti. Ma non manca chi si schiera a favore dell’opera, e scrive "Alcool e sigarette vanno bene vero? Il gioco d’azzardo va bene vero? Tutto legalizzato dallo stato. Avanti così… cioè, indietro così".

Sono quindi intervenuti anche il committente e l’artista che l’ha realizzata, entrambi ascolani. "Si tratta di un’illustrazione realizzata prima in digitale e poi anche su tela, un po’ goliardica e provocatoria", sottolinea l’autore, Lorenzo Galli, in arte Lorenzo Drustico, tatuatore e pittore. Ma l’idea per il soggetto arriva dal chimico Alessandro Pavoni, titolare dell’azienda Delta 9. "Ho scelto di accostare l’immagine del Santo, che rappresenta il bene, ad una pianta che porta il bene. È una pianta davvero polivalente, i suoi usi vanno dal settore alimentare alla cosmetica, dal settore tessile fino a quello farmaceutico. In particolare la letteratura scientifica ha constatato che il cannabidiolo, noto come CBD, è una molecola non stupefacente ed ha un ottimo impatto contro i dolori neuropatici e alcune malattie della mente". La scelta di utilizzare il patrono della città natale non è perciò casuale, "E’ un omaggio alla mia città - sottolinea Pavoni – Sant’Emidio la rappresenta e, quindi, mi sono chiesto perché non avvicinarlo ad una pianta che presenta tutte queste potenzialità".

Il confronto sul tema è ancora acceso: l’associazione ’Sant’Emidio nel mondo’, presieduta da Giuseppe Bachetti, si prepara a chiedere al sindaco Marco Fioravanti di intervenire. "Siamo tutti sconvolti da questa iniziativa che gioca in maniera del tutto inopportuna sul basilico, la pianta di Sant’Emidio – commenta l’assessore regionale Andrea Antonini – Non mi interessa che sia stata sfruttata per pubblicizzare la cannabis light, non è questo il punto. Dico però che non è che, in nome della modernità, può essere tutto consentito. Questa forma di promozione è di cattivo gusto". E conclude: "E’ una provocazione blasfema che non possiamo accettare".