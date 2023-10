Il Premio Cavour ad Antonio Patuelli (Abi) a Santena (TO): ecco perché

SANTENA (Torino)

Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha ricevuto il Premio Cavour 2023 per "l’impegno costante, la straordinaria carriera e la profonda conoscenza del Risorgimento italiano". La cerimonia di consegna del premio si è svolta ieri pomeriggio, alla Fondazione Camillo Cavour di Santena (Torino). Il premio – una riproduzione in oro degli occhiali di Cavour – è stato istituito nel 2007 dalla Fondazione Cavour in collaborazione con l’Associazione Amici della Fondazione e viene assegnato a chi persegue i valori di Cavour: l’Unità d’Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale, l’appartenenza politica ed economica del Paese alla comunità europea.

"Gli interessi culturali coltivati fin dalla gioventù, la tenacia imprenditoriale in un settore, quello agricolo, strategico per la crescita del Paese, la profonda conoscenza del sistema bancario e la conseguente credibilità internazionale, che ha permesso lo sviluppo del nascente Stato italiano, sono tratti essenziali di Camillo Cavour che si riflettono nella vita personale e professionale del Premiato 2023 – si legge nella motivazione –. La Fondazione Cavour con l’Associazione degli Amici della Fondazione riconosce l’impegno costante e la straordinaria carriera di Antonio Patuelli, Cavaliere al Merito del Lavoro e profondo conoscitore del Risorgimento italiano".