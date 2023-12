Il settore Moda continua a salvare l’export delle Marche

In flessione l’andamento delle esportazioni marchigiane nel terzo trimestre di quest’anno. Le migliori performance sono garantite dalle vendite oltreconfine realizzate dalle aziende nei settori tessile, abbigliamento e calzature che però non sono riuscite a ridimensionare il dato complessivo che rimane in territorio negativo. Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio delle Marche le esportazioni della regione, al terzo trimestre del 2023, hanno un valore di 15, 457 miliardi di euro dato in flessione se paragonato al quello dello stesso periodo dello scorso anno. La variazione rispetto a gennaio-settembre 2022 è di -3,3% e scende a -9,2% incorporando le esportazioni degli articoli farmaceutici chimico medicinali botanici. La variazione italiana si assesta a +1%. Se il farmaceutico traina in basso il nostro interscambio a risollevarne le sorti pensa la performance del tessile-abbigliamento e accessori pelle che segna un +8% e determina la crescita dei territori del distretto calzaturiero e dello moda: in un quadro di calo tendenziale sono positivi infatti solo gli andamenti delle province di Macerata (+4,5%) e Fermo (+8,6%). Continua la fase espansiva dal 2021 per il comparto degli apparecchi elettronici. I mercati di riferimento rispecchiano il podio delle ultime rilevazioni che vede in testa la Cina seguita da Belgio, Francia, Germania e Stati Uniti. Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini ha detto: "Non sorprende troppo un arresto, nel confronto anno su anno, dopo mesi di rimbalzo e rincorsa. La variabile del comparto farmaceutico chimico sappiamo che può far spostare in modo sensibile l’ago della bilancia del nostro interscambio commerciale. Più sorprendente per certi versi la capacità non solo di tenuta ma di evoluzione del settore tessile calzaturiero, che è stato capace di rinnovarsi nel rispetto della qualità".