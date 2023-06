Il sisma sette anni dopo In trentamila aspettano di rientrare nelle case "Ma ora acceleriamo"

di Lucia Gentili

Le richieste di contributo presentate per la ricostruzione privata nel cratere del sisma 2016 sono (al 30 aprile) 28.315, di quasi 50mila attese. E le famiglie che vivono ancora fuori casa sono 14.211, per un totale di circa 30mila persone. Nelle Marche, le misure di assistenza abitativa sono erogate in 140 Comuni nei confronti di 6.600 nuclei che percepiscono il Cas (contributo di autonoma sistemazione), 1.776 nelle Sae (casette) e 326 che ricevono altre forme di aiuto. In pratica, di 14.211 nuclei familiari sfollati, 8.702 provengono dalla nostra regione. Per quanto riguarda il Cas, la provincia col più alto numero di assistiti è Macerata (4.302); a seguire Teramo (1.842) e Ascoli (1.605). Inoltre, di 3.215 interventi di ricostruzione pubblica finanziati, quelli in corso ammontano a 1.537 e i conclusi 233. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto sulla ricostruzione del Centro Italia, presentato ieri a Roma alla Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi dal commissario straordinario Guido Castelli, con il sottosegretario al Mef Lucia Albano, i presidenti della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; Marche, Francesco Acquaroli; Umbria, Donatella Tesei, e l’assessore regionale del Lazio, Manuela Rinaldi. Castelli ha evidenziato i nodi, che lui ha definito "esternalità negative", ma anche i segnali positivi, con gli ultimi interventi messi in campo.

Da un lato, "l’inflazione crescente, l’aumento del costo dei materiali edili, la propensione di molte imprese a concentrarsi sul Superbonus 110% in altre aree del Paese, la difficoltà nel reperire maestranze, i carichi di lavoro dei professionisti che operano nel cratere del sisma". "Tutto ciò in un frangente che vede il sistema pubblico e privato impegnato anche sul fronte del Pnrr", ha aggiunto. Il totale delle richieste attese di contributo, per la ricostruzione di immobili residenziali o produttivi, è di 49.361, di cui 28.315 presentate, e quindi all’appello mancano oltre 21mila progettazioni. "È questa la sfida", ha ribadito il commissario, che ha sottolineato la volontà di dare "priorità alla ricostruzione delle prime case". La ricostruzione pubblica necessita ancora di finanziamenti per circa 3,8 miliardi.

"Dall’altro lato – ha proseguito Castelli –, grazie anche alla strategicità assegnata al post-sisma dal governo Meloni, in questi mesi abbiamo ulteriormente semplificato le norme, stabilizzato il personale sisma, siamo intervenuti sull’anticipo dell’iva per le imprese e, con una norma, abbiamo garantito la continuità scolastica fino al 2028-29 per il mantenimento delle classi in deroga al numero minimo, nelle scuole del cratere".

"Le Marche stanno facendo la propria parte nella ricostruzione, consapevoli del fatto che le difficoltà sono state superate e che l’andamento degli interventi ora segnala numeri oltre la media – ha dichiarato il governatore Acquaroli -. Di questo va dato atto al commissario straordinario e al governo perché la filiera istituzionale ha lavorato bene e i risultati stanno arrivando".