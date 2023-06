Il tratto maledetto dell’A14 Schianto, morte due donne Una strage senza fine

di Marcello Iezzi

SAN BENEDETTO (Ascoli)

Due donne sono morte ed un uomo versa in gravi condizioni all’ospedale di Ancona. È il tragico bilancio dell’ennesimo incidente stradale accaduto sulla carreggiata sud dell’autostrada A 14 nel tratto fra Grottammare e San Benedetto (Ascoli Piceno). La Fiat Punto sulla quale viaggiavano le vittime del sinistro, tutte di nazionalità polacca, dirette in Abruzzo, ha tamponato un Tir della ditta autotrasporti internazionali polacca "Gapinski" fermo sulla piazzola di sosta (nella foto). Il terribile incidente è accaduto intorno alle cinque di ieri ed è stato proprio l’autista dell’autoarticolato polacco, che stava dormendo nella cabina di guida, a dare l’allarme ai soccorritori, ma per le due donne di 58 e 64 anni, residenti all’Aquila, non c’era nulla da fare: sono decedute sul colpo, mentre l’uomo, un sessantenne anche lui polacco, è stato estratto dalle lamiere dell’utilitaria, dai vigili del fuoco e poi affidato ai sanitari della Potes -118 dell’ospedale di San Benedetto.

Il paziente è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale di Ancona con l’ambulanza, poiché le avverse condizioni meteo non hanno permesso il decollo dell’eliambulanza dalla base di Torrette.

Forse a causa di un colpo di sonno o di un malore, il conducente della vettura è finito fuori dalla sede stradale e dopo aver attraversato la corsia di emergenza è finito sulla piazzola di sosta, dove si è schiantato sullo spigolo sinistro del Tir. Un colpo terrificante. Le due sono decedute all’istante. Sul posto sono intervenute le pattuglie della sottosezione autostradale di Porto S. Giorgio, che hanno eseguito i rilievi tecnici dell’incidente ed il personale della società Autostrade. Le vittime sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto e subito messe a disposizione dei familiari. Questa volta le gallerie non c’entrano, così come non hanno a che vedere con l’incidente i cantieri che erano stati smantellati da Autostrade per l’Italia, già per il ponte del 2 giugno. Il bilancio dei morti nel tratto autostradale fra Grottammare e San Benedetto, una decina di chilometri, è di 7 vittime nei primi sei mesi di quest’anno e di 12 negli ultimi 23 mesi, da quando sono iniziati i lavori di ammodernamento delle gallerie e, prima ancora, la sostituzione dei bordo ponte. Lavori che hanno richiesto l’installazione dei cantieri, il restringimento della carreggiata e gli scambi di corsia.

Tra gli incidenti più drammatici, nel tratto maledetto dell’A 14, quello accaduto il 4 febbraio di quest’anno all’interno della galleria ’Castello’ di Grottammare, in conseguenza del quale hanno perso la vita Andrea Silvestrone, abruzzese di 49 anni, campione paraolimpico di tennis in carrozzina, la figlia Nicole di 14 anni, il figlio Brando di 8 anni, mentre il terzo figlio di 12 anni uscì salvo dai rottami, seppur con molte fratture.