Il turismo in riva al mare. Hotel pieni per capodanno

Che tempo fa? Tempo buono. Anche per il movimento turistico e per le attività collegate "perché proprio qualche giorno fa mi sono interfacciato con dei colleghi albergatori – dice Luca Giustozzi, civitanovese, presidente di Federalberghi Marche – ed ho avuto da tutti la stessa risposta che è questa: tutti gli hotel che sono aperti hanno quasi il tutto esaurito soprattutto per la fine anno. Se qualcuno riapre le strutture? Sì, ma sono quelli che fanno anche cucina e magari hanno anche un grande sala per il veglione. Riaprire solamente per il dormire non conviene per i costi di riscaldamento e via dicendo. Comunque non vanno bene solamente le strutture della costa ma anche quelle dell’entroterra. Si lavora fondalmente con i gruppi che arrivano un po’ da tutta Italia e direi che la domanda è molto elevata. Un più 20 per cento rispetto allo scorso anno? Potrebbe essere".

Una conferma della crescita del 20 per cento rispetto alle feste natalizie del 2022 arriva anche da Massimiliano Polacco direttore di Confcommercio Marche Nord.

"Direi che rispetto allo scorso anno anche gli alberghi stanno lavorando e qualcuno riapre anche perché i costi del riscaldamento sono diminuiti – dice Polacco –, ma il movimento è molto più accentuato per il Capodanno rispetto al periodo natalizio. Soprattutto il fattore che fa la differenza è quello legato ai gruppi, anche quelli aziendali. Fanno pullman, un po’ da tutta Italia, e arrivano nelle nostre strutture ricettive per chiudere in bellezza il 2023. Lavorano bene sopratutto quelli che organizzano anche il veglione. Le cifre? Si va dai 60 euro fino ad arrivare ai 120 e la variante è legata un po’ a quello che organizzano per la serata perché se c’è anche la musica i costi salgono un po’".

Per il resto?

"Direi che ha in previsione di lavorare bene anche tutto il settore legato alla ristorazione, ma questo si sente soprattutto nel periodo natalizio. Complessivamente se Capodanno vale 100, i giorni del Natale valgono 70. Comunque c’è aria positiva un po’ in tutti i settori del commercio e non solo nella ristorazione".

La città della riviera marchigianma che va meglio?

"Direi che il clima è positivo da Gabicce fino a San Bendetto, ma forse quella che raccoglie maggiori consensi è Civitanova anche perché è diventata un luogo di divertimento, una piccola Rimini del sud della regione".

Maurizio Gennari