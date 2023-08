Imprenditore rapinato in casa Ex moglie e cognato dal carcere "Pronti a dire la nostra verità"

di Peppe Ercoli

ASCOLI

Ora chiedono di essere sentiti, di raccontare la propria verità. Dopo più di due settimane di carcere, i legali dei fratelli Roberta e Daniele De Berardinis stanno lavorando infatti alla richiesta di interrogatorio dei loro assistiti, arrestati a inizio mese con l’accusa choc di essere stati gli organizzatori della rapina a Maurizio Borgioni, marito della donna. Un’accusa che ha sconquassato l’estate ascolana e, Inizialmente, entrambi avevano scelto di non rispondere alle domande del giudice, in sede di convalida dell’arresto. Ora, però, gli avvocati puntano a ottenere gli arresti domiciliari per i protagonisti del caso dell’estate, la cui trama sembra un film. Gli ingredienti: una moglie molto arrabbiata col marito col quale il rapporto è ormai al capolinea. Il fratello naturalmente schierato con lei. Un pregiudicato da loro ’ingaggiato’ – Ivan Mele, attualmente in carcere per altri motivi – insieme ad un complice ancora sconosciuto e pronto a farsi carico di rapinare, il 27 aprile scorso, il marito di lei, per un bottino che certamente non è stato favoloso: 10.000 euro e un Rolex che, per quanto prezioso, non poteva sconvolgere economicamente la vita a nessuno.

Quella sera, nel rientrare a casa, Borgioni venne raggiunto da due persone qualificatesi come finanzieri; indossavano pettorina e cappello con scritta e simboli istituzionali. "Dobbiamo procedere ad una ispezione fiscale", gli dissero. L’inganno però fu presto svelato. Una volta dentro, infatti, i due soggetti si fecero aprire la cassaforte e consegnare 10mila euro in contanti oltre a un orologio di pregio. Poi fuggirono dopo aver legato l’imprenditore mani e piedi ad una sedia e averlo minacciato di non dare subito l’allarme. I fratelli De Berardinis e Mele sono stati rinchiusi in carcere dai carabinieri lo scorso 4 agosto e non ne sono ancora usciti. In concorso tra loro sono accusati di rapina pluriaggravata ai danni di Borgioni. Ma sono diversi gli aspetti che vanno chiariti in questa vicenda e questi sono giorni importanti per farlo. I rispettivi avvocati stanno preparando il terreno per l’imminente richiesta di interrogatorio visto che i fratelli De Berardinis sono ormai pronti a dire la loro verità. Gli avvocati Stefano Chiodini per la donna, Orlando Grossi e Alessandro Mariani per il fratello, stanno limando gli ultimi dettagli, preparando coi rispettivi assistiti l’interrogatorio durante il quale, stavolta, risponderanno alle domande del giudice e della magistratura. E’ l’unica strada percorribile per uscire dal carcere e ottenere almeno gli arresti domiciliari. Il quadro probatorio sembra solido, forte di intercettazioni telefoniche e ambientali. "Ma ci sono aspetti da chiarire ed è quello che vogliamo fare", puntualizzano entrambi gli avvocati. Il fatto è che a motivare la custodia in carcere è stato anche (se non soprattutto) il pericolo che qualcuno degli indagati stesse per fare del male a Maurizio Borgioni. Lo ha confermato lo stesso imprenditore al Carlino dopo gli arresti. "Si parla di qualcosa di molto peggio della rapina. A ciò è dovuto il provvedimento immediato adottato da Procura e Tribunale attraverso la custodia cautelare in carcere per tutti i coinvolti. Per evitare il peggio", disse Borgioni aggiungendo che in questa seconda fase avrebbe avuto un ruolo "anche un dipendente della mia azienda, indagato a piede libero".

Di questo "peggio" dovranno in particolare rendere conto gli indagati ed è proprio su questo punto che gli avvocati difensori cercano di ridimensionare i sospetti. "Quando è in corso una separazione possono volare parole grosse fra mogli e mariti, magari anche dire "t’ammazzo" in un momento di rabbia: per cui bisogna dare il giusto peso a certe parole. In ogni caso - conclude l’avvocato Chiodini - escludo che ci fosse un progetto di qualcosa di altro contro il marito di lei".