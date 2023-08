Imprese di stranieri, +1,4% in Emilia-Romagna

Al 31 marzo 2023 le imprese straniere attive in Emilia-Romagna hanno raggiunto quota 54.730 pari al 13,8% del totale delle imprese regionali e in un anno sono aumentate dell’1,4% (dati Unioncamere). Ancora in crescita nonostante un rallentamento rispetto ai trimestri precedenti, anzi sono in frenata per la prima volta da dieci anni, inizio rilevazioni. Tuttavia la crescita delle imprese di nati all’estero ha sensibilmente contenuto la tendenza alla riduzione della base imprenditoriale regionale. Le imprese di stranieri cinque anni fa erano 47.236 pari all’11,7% del totale delle imprese regionali e da allora sono aumentate del 15,9%. Al contrario le imprese non straniere regionali in questi ultimi cinque anni si sono ridotte del 4,2%. L’aumento delle imprese estere è stato determinato dalle costruzioni e dai servizi diversi dal commercio. Crescono solo le società di capitale, ma rapidamente (+12,7%).