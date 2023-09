"In bocca al luppolo". Beer Tour a Ancona: scopri birra artigianale e agricola Marche

Un sistema di eventi regionali per tutelare la birra marchigiana, coinvolgendo il territorio e le sue eccellenze, in collaborazione con la Regione Marche, i Comuni e le associazioni. Con questo obiettivo nasce ’Marche Beer Tour’, la Federazione dei Festival della birra artigianale e agricola delle Marche proposta da Cna, che ieria presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Leopardi i prossimi impegni e appuntamenti, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini, del consigliere regionale Giacomo Rossi e dell’assessore alle attività produttive e ai grandi eventi del Comune di Ancona Angelo Eliantonio. L’accordo raggruppa al momento quattro festival: ’Panza Marca Beer’ nel Castello della Rancia di Tolentino in aprile, ’Birra d’Augusto’ a Fano, ’Fermento Marchigiano’ a Monteprandone entrambi in agosto, e nel prossimo fine settimana ‘In Bocca al Luppolo’ in Ancona.

Per la manifestazione dorica, organizzata dalla Cna, in programma da venerdì a domenica in piazza Pertini, si tratta della settima edizione, con nove birrifici marchigiani, l’allestimento di 10 postazioni di street food, tornei di biliardino, concerti di band e artisti locali e laboratori del gusto curati da Slow Food. Novità di quest’anno la presenza di una regione ospite, si parte dalla Toscana rappresentata da tre birrifici, per esportare il modello dei festival federati anche fuori Marche.

"Un settore vivace, giovane, con un fermento imprenditoriale che sta crescendo, al quale la Regione dedica molta attenzione", sostiene Antonini, riferendosi al comparto birra, che nelle Marche, quinta regione in Italia per la produzione di orzo, conta oltre 40 birrifici tra agricoli e artigianali, che realizzano almeno 300 diversi tipi di birra.

La legge regionale del 2020 per la promozione e la valorizzazione di questo prodotto è ’il punto fermo’, dal quale si è sviluppato il bando per aiutare associazioni, organizzazioni e produttori. Il 2023 segna anche l’arrivo nel cartellone dei 200 appuntamenti ’Dalla vigna alla tavola’ dell’abbinamento birra e piatti tipici.