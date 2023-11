In dieci anni zootecnia a picco: "Carne sintetica? Divieti inutili"

Direttore Alessandrini, perché è così caustico?

"La zootecnia marchigiana continua a perdere consistenza, forse ancora più di quella nazionale, nel silenzio generale. Se restiamo sui bovini da carne, tanto per farci un’idea, oggi nelle Marche siamo rimasti con 593 allevamenti censiti e 18.769 capi. Dieci anni fa gli allevamenti erano quasi un migliaio e i capi 23.700: praticamente abbiamo perso senza colpo ferire quattrocento allevamenti e cinquemila capi".

Ma questo dipende dal calo del consumo della cosiddetta carne rossa, non crede?

"Certamente, i consumi hanno il loro peso, ma il calo degli allevamenti e del numero di capi è dovuto ancora di più a una situazione generale rispetto alla quale le istituzioni latitano da sempre. Altro che carne vegetale. I veri ostacoli che gli allevatori, tutti, hanno, sono ben altri e più complessi: carenze infrastrutturali croniche, come la mancanza dei mattatoi, i tempi della burocrazia eterni per la costruzione di qualsiasi stalla o fienile, le costanti predazioni dei lupi o i danni che i cinghiali fanno a pascoli e recinzioni, i costi esorbitanti dei farmaci veterinari, le incomprensibili norme di gestione degli stessi, la complicata gestione dei reflui zootecnici. E ancora: le richieste sempre più pericolose di valutazioni ambientali sia per l’insediamento di nuovi allevamenti che per le "emissioni" dei bovini, considerati alla stregua di altoforni. Per non parlare dei comitati e degli animalisti pronti a sporgere denuncia per qualsiasi cosa. Il tutto al netto di prezzi della carne stracciati, che non riconoscono il giusto valore della produzione".

Un esempio?

"Ai tempi della lira un chilo di bovino morto era venduto a 10mila lire e un caffè a mille lire. Oggi, invece, il caffè è arrivato a un euro e venti, più del doppio, la carne è rimasta lì, a cinque o sei euro. E vorrei aggiungere un altro aspetto relativamente a questa legge..."

Quale?

"Le ripercussioni sul piano della ricerca scientifica, dello studio e dello sviluppo tecnologico, perché si corre il rischio di fare restare indietro il sistema Paese, così come già fatto in passato vietando gli Ogm. Perché, mentre è ovvio che una tagliata di scottona marchigiana non sarà mai in concorrenza con una polpetta prodotta da un bio-reattore, sappiamo anche perfettamente che per sfamare la popolazione del 2050 non basteranno tutti i vitelloni bianchi dell’Appennino centrale, nemmeno se li portassimo a colonizzare l’intera catena himalayana. Con gli Ogm, del resto, è successa la stessa cosa".

Cioè?

"Proibendoli, abbiamo distrutto il lavoro di decine di docenti universitari e ricercatori italiani e tolto la possibilità a milioni di agricoltori di coltivare varietà vegetali resistenti e sicure. Però il resto del mondo è andato avanti ugualmente e oggi, anche in Italia, la carne che mangiamo può derivare da animali alimentati con soia Ogm proveniente dall’altra parte dell’Oceano. La peggiore cosa che si possa fare è mettere la testa sotto la sabbia, sperando che anche gli altri facciano come te: meglio conoscere dove si sta andando".