In difesa della costa arrivano 34 milioni

Ben 34,4 milioni di euro per sei progetti che puntano a difendere la costa marchigiana, chi ci vive e lavora e i binari della ferrovia. E’ quanto investono Regione Marche, con 25 milioni di Fondi Fesr 2021-2027, e Rfi che cofinanzia con 9,425 milioni i tre interventi che prevedono anche la messa in sicurezza di tratti ferroviari costieri vulnerabili. I fondi andranno per lavori a Pesaro (250.000 euro), Porto Recanati (9 milioni), Potenza Picena e Civitanova Marche (oltre 11 milioni), Pedaso (7,6 milioni) e San Benedetto del Tronto (6,255 milioni). Gli schemi di convenzione sono stati approvati dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Difesa della costa Stefano Aguzzi (foto) e prevedono che i Comuni coinvolti che beneficeranno dei contributi avranno il ruolo di soggetti attuatori, incaricati della progettazione, dell’appalto dei lavori e del loro collaudo. Le intese andranno sottoscritte a breve. "Gli interventi rientrano tra quelli previsti nel Piano di gestione integrata delle zone costiere e rivestono particolare urgenza per la salvaguardia delle comunità locali e la sicurezza dei trasporti ferroviari” evidenzia l’assessore".