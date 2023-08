In sei mesi chieste 6,8 milioni di ore di cig

Nelle Marche, nel periodo gennaio-giugno 2023 sono state richieste e autorizzate complessivamente 6,8 milioni di ore di cassa integrazione, Fis altri fondi di solidarietà. Non è presente la causalità Covid-19, rimasta in vigore fino al 31 marzo 2022 (ultimo dato disponibile). E’ quanto emerge dai dati Inps elaborati dall’Ires Cgil Marche. In particolare, la cig (ordinaria, straordinaria e in deroga) si attesta a 6,5 milioni di ore, mentre il ricorso a fis e altri fondi arriva a circa 227 mila ore. "Come in linea con gli anni precedenti, è l’industria che assorbe la maggior parte delle ore autorizzate (6.038.540) – analizza Eleonora Fontana, segretaria Cgil Marche (foto) –. Le ore registrate nel terziario sono 148 mila. Preoccupa il dato dell’edilizia: sono quasi 385 mila le ore autorizzate, unico ramo ad aver osservato un incremento rispetto al 2022 (+61,9%, pari a + 147 mila ore) per effetto del blocco dei bonus e dei crediti incagliati"