A1, camion carico di carta in fiamme: riaperto il tratto tra Reggio Emilia e Modena nord

Bologna, 8 novembre 2023 – Traffico in tilt sull’autostrada del sole. Stamattina alle 06:40 un tir in A1 sud, all’altezza del km155 sud circa, poco prima di Modena Nord, ha preso fuoco. Il rimorchio carico di carta è stato completamente avvolto dalle fiamme e l’autista ha staccato la motrice. Fortunatamente non ha riportato lesioni. A causa del rogo si sono subito formati 20 km di code, anche perché Il tratto tra Reggio Emilia e Modena nord è stato chiuso del tutto in un primo momento, ma è stato poi riaperto.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia stradale di Modena Nord con più pariglie e i pompieri con diverse squadre. Ma avendo il mezzo un ingente carico di carta, le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse.

Uscite consigliate

Al momento si segnalano 9 km di coda tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la A22 del Brennero verso Bologna. Il traffico defluisce su due corsie. Chi viaggia verso Bologna può uscire a Terre di Canossa-Campegine e di rientrare in autostrada a Modena nord, dopo aver percorso la SS 9 Via Emilia. Per le lunghe percorrenze in direzione Firenze e Roma, consigliamo di utilizzare la A15 Parma-La Spezia, la A12 Genova-Livorno e la A11 Firenze-Pisa nord.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.