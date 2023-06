Incidente in A1 oggi tra Piacenza e Fidenza, coinvolte 5 auto: fino a 9 chilometri di coda verso Bologna

Piacenza, 16 giugno 2023 – Incidente stradale in A1 intorno alle 16,30 nel tratto compreso tra il bivio con la complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna, all’altezza del km 77,5 che ha visto coinvolte cinque autovetture. Per questo nel medesimo tratto si registrano 9 chilometri di coda. Attualmente in corrispondenza del tratto interessato il traffico transita su una corsia in direzione Bologna.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza sud e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia. Per la lunghe percorrenze da Milano verso sud, si consiglia di percorrere l’A4 Milano – Brescia verso Venezia per poi immettersi in A22 Autostrada del Brennero verso Modena e quindi in A1 Milano – Napoli verso Bologna.

Notizia in aggiornamento