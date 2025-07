Incidente in A14 a Bologna: autista di furgone gravissimo

Bologna, 1 luglio 2025 – E’ stata un giornata di passione in A14, intorno al nodo bolognese. Oltre allo schianto avvenuto tra San Lazzaro e Imola, un altro gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 11 nel tratto fra Bologna e Valsamoggia, in direzione nord. Precisamente tra l'area di servizio Pioppe e la località Tombe di Zola Predosa.

Un ferito versa in gravissime condizioni: è il conducente del furgone-frigo che ha tamponato un autoarticolato.

Per cause che sono all'esame della Polizia stradale, il furgone-frigo condotto da un uomo di 62 anni, si è schiantato contro il retro del camion. L'abitacolo del furgone si è accartocciato e per estrarre il ferito dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto i mezzi del Pronto Soccorso e l'eliambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna e appena possibile gli agenti della Polstrada hanno riaperto la circolazione sull'arteria autostradale nella quale si erano formate lunghe code.