Incidente oggi A1 tra Reggio Emilia e Parma, camion si ribalta e perde il carico: lunghe code in autostrada

Reggio Emilia, 28 maggio 2024 – L’ennesimo incidente sull’A1 e l’ennesimo camion ribaltato. E’ successo stamattina nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine (Reggio Emilia) ed il bivio con la A15 Parma-La Spezia, al km 102, in direzione Milano, dove un furgone, un’auto e un camion sono rimasti coinvolti in un incidente. Il Tir, dopo lo schianto, si è ribaltato e ha perso il carico, costituito da rifiuti organici. L’incidente ha provocato 13 km di coda.

Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia in direzione di Milano, si consiglia di uscire a Terre di Canossa Campegine e di fare rientro in autostrada a Fidenza, dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze da Bologna a Milano si consiglia di percorrere la A22 Brennero-Modena e la A4 Torino-Trieste.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.