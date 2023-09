Incidente oggi sulla via Emilia: motociclista sbalzato a 10 metri, morto sul colpo

Piacenza, 16 settempre 2023 - Un uomo di 58 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia nel centro abitato della località Fontana Fredda, tra Piacenza e Fiorenzuola. Il centauro era in sella a una moto Bmw che all'improvviso si è schiantata contro una Fiat Panda che proveniva dalla direzione opposta, e che pare stesse svoltando a sinistra. L'uomo è stato sbalzato a una decina di metri ed è morto sul colpo. Sul posto per effettuare i rilievi e accertare cause e dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Fiorenzuola.