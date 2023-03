Incidente oggi: studentessa investita da un’auto a Piane di Falerone (Fermo)

Ragazza investita nel Fermano: interviene l'eliambulanza

Falerone (Fermo) 2 Marzo 2023 – Investita a Piane di Falerone una studentessa delle superiori. L’incidente è avvenuto intorno alle 7, stando a una prima ricostruzione dei fatti la ragazza residente a Falerone si stava recando alla fermata del pullman sita a pochi metri dall’ex tipografia Faleria per andare a scuola a Fermo, quando per cause in corso si accertamento è stata investita da una Ford Focus che viaggiava in direzione della montagna.

La ragazza è stata scaraventata a terra e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, anche per regolare il traffico intenso a quell’ora, i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia di Montegiorgio.

Durante le medicazioni la giovane sarebbe rimasta sempre cosciente, ma i medici in seguito all’impatto, hanno preferito allertare l’eliambulanza atterrata qualche minuto più tardi in un terreno di fianco alla strada statale ex 210 Faleriense. La giovane è stata trasferita in eliambulanza al pronto soccorso del Torrette di Ancona per accertamenti.