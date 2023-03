Incidenti mortali: raddoppiate nel weekend le vittime della strada. Il dato peggiore dell’anno

Un brutto incidente stradale, foto generica

Bologna, 28 marzo 2023 - Allarme incidenti in tutta Italia: le vittime della strada sono praticamente raddoppiate rispetto al fine settimana precedente. Nel weekend 24-26 marzo ci sono state 35 vittime contro 18.

Nelle 72 ore sono stati 21 gli automobilisti deceduti, 7 motociclisti, 4 pedoni, 2 ciclisti e un conducente di van, secondo i dati raccolti dall'Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada. "Dall'inizio dell'anno - sottolinea il presidente Giordano Biserni - è il peggior fine settimana, con un numero di vittime più alto che in piena estate".

Dove sono le vittime

In particolare ci sono state 2 morti in Emilia Romagna, altrettanti nelle Marche. E poi ci sono state 8 vittime in Sicilia, 5 in Puglia, 4 in Campania e Lombardia, 3 in Piemonte, 2 in Lazio e Lazio e una in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo e Sardegna.

Chi ha perso la vita sulla strada

Sedici gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali, la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di sette incidenti fatali. Fra le 35 vittime, 11 avevano meno di 35 anni: la vittima più anziana è una donna di 83 anni, quella più giovane un bambino di 4 anni.