Influenza australiana, casi in calo in Emilia Romagna. Marche ancora oltre la media

Bologna, 26 dicembre 2022 – L’influenza allenta lentamente la presa su tutta l’Italia, e in particolare sull’Emilia-Romagna, dove l’incidenza passa da molto alta ad alta, con un valore di 15,06 ogni mille abitanti (pari a 1.507 casi) , seguendo un po’ quello che è l’andamento nazionale. I dati, forniti dal portale ‘Influnet’ si riferiscono alla settimana fra il 12 e il 18 dicembre, e sono pubblicati con l’ultimo bollettino, che riporta la data del 23 dicembre. Tutto fermo invece nelle Marche, dove l’incidenza resta nella fascia molto alta (21,87; 961 casi), e nel Veneto dove rimane media (13,26; ovvero 1.592 casi).



Si tratta di un virus di tipo ‘A’ – H3 N2, presente, secondo il rapporto virologico, nell’86,4% dei casi.

L’influenza e le fasce d’età

Fascia 0-4 anni

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza in Italia è pari a 45,57 casi per mille assistiti, in particolare, in Emilia Romagna è pari a 41,48 casi per mille assistiti, nelle Marche 66,42 e in Veneto 39,90.

Fascia 5-14 anni

Nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza in Italia è pari a 22,77. In Emilia-Romagna 21,33; nelle Marche 29,45; nel Veneto 17,28.

Fascia 15-64 anni

Per quanto riguarda la fascia 15-64 anni in Italia l’incidenza è pari a 13,25 per mille abitanti. In Emilia-Romagna 14,43, nelle Marche 17,70 e in Veneto 11,19.

Dai 65 anni in su

Tra gli individui italiani di età pari o superiore a 65 anni a 6,77 casi per mille assistiti. In Emilia Romagna 4,72; nelle Marche 9,22 e in veneto 4,33.

Le sindromi simil influenzali

Sono in lieve calo il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. Nella 50° settimana del 2022, infatti, l’incidenza è pari a 15,0 casi per mille assistiti (15,6 nella settimana precedente) e si attesta nella fascia di intensità alta. In queste settimane a preoccupare era stato soprattutto il diffondersi della malattia tra i più piccoli. Stando agli ultimi dati, è in calo l’incidenza nelle fasce di età pediatrica, mentre è stabile nei giovani adulti e negli anziani. Risultano tuttavia maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l’incidenza è pari a 45,6 casi per mille assistiti. (50,3 nella settimana precedente).

Nella cinquantesima settimana del 2022 la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali è in lieve calo. Il suo andamento è anticipato rispetto alle precedenti stagioni con un valore di picco di incidenza superiore a tutte le precedenti stagioni.