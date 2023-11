Influenza o covid: i sintomi di novembre 2023 a confronto

Bologna, 10 novembre 2023 – Con i primi freddi dell’anno, tornano i primi nasi chiusi, raffreddori e problemi respiratori. Ma come riconoscere se i sintomi che compaiono sono riferibili a influenza, covid o sindromi parainfluenzali? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Influenza 2023, tanti a letto ammalati. Le differenze con i sintomi del covid

Sintomi di influenza e covid, come distinguerli

Iniziamo col ribadire che covid e influenza sono entrambi virus che coinvolgono il nostro apparato respiratorio: bocca, naso, faringe, laringe, bronchi e polmoni. Entrambi si trasmettono tramite particelle di saliva che fluttuano nell’aria.

L’influenza

Esordisce improvvisamente, presentando nel giro di poche ore tre categorie di sintomi: febbre; dolori ossei e muscolari e spossatezza; disturbi respiratori come naso chiuso, mal di gola, tosse e raffreddore.

Covid

Questi sintomi sono comuni anche al covid. Il quale però può presentare anche mal di testa (indipendente dalla febbre), affanno respiratorio, perdita di gusto e olfatto, sintomi gastrointestinali. Inoltre, il covid è generalmente associato a tosse e mal di gola più intensi della normale influenza.

Le sindromi parainfluenzali

Sono causate da altre famiglie di virus e presentano invece sintomi simili ma più lievi, sia del covid che dell’influenza vera e propria. Per la maggior parte dei casi, la parainfluenza presenta solo due sintomi concomitanti, tra febbre, dolori e disturbi alle vie aeree.

In sintesi: se abbiamo tutti e tre i sintomi sarà influenza, se i sintomi sono ancora di più e più intensi e duraturi, con buona probabilità sarà covid.

Influenza e Covid: tempi di incubazione e durata

Il tempo d’incubazione dell’infezione da covid-19 (ovvero il tempo che passa da quando il virus entra nel nostro organismo fino a quando, moltiplicandosi, manifesta i sintomi e ci fa ammalare) non è un dato preciso e immutabile: si tratta di un tempo medio, che cambia da persona a persona e a seconda delle mutazioni del virus. Nel 2023 il tempo medio è di circa 3-7 giorni. Discorso leggermente diverso per il virus dell’influenza, per il quale parliamo di un’incubazione di 1-4 giorni. Così come l’incubazione, anche la durata dell’influenza è più breve di quella del covid: 3-4 giorni circa di febbre e una settimana per la scomparsa di ogni altro sintomo, mentre per il covid si parla di alcuni giorni in più.

Influenza: pochi si vaccinano

I dati dicono che l’83% della popolazione sa che ci si può vaccinare contro l'influenza, ma soltanto il 28% lo ha fatto almeno una volta nella vita, di cui il 15% lo ha effettuato lo scorso autunno sull’onda della pandemia. Eppure l’influenza è una malattia che colpisce circa 1 miliardo di persone al mondo ogni anno, con sintomi che, in soggetti anziani o immunodepressi o con altre patologie possono essere anche gravi e comportare complicanze anche fatali. Eppure l’opinione pubblica sottovaluta la portata di questa malattia che si ripresenta ogni anno, ciclicità a cui si aggiungerà probabilmente anche il covid. Il vaccino antinfluenzale è gratuito in Italia per gli over65 e molte altre categorie di persone: è utile parlarne col proprio medico e informarsi sui rischi da cui il vaccino tiene lontani, compreso quello di essere fonte di contagio per i nostri cari.

Influenza e integratori: quanto servono

Negli ultimi anni gli integratori che stimolano le difese immunitarie hanno raggiunto boom di vendite, e il trend è in crescita. Ma il loro ruolo, in una persona sana, non è assolutamente indispensabile o un valido sostituto di farmaci o del vaccino. "In vista della stagione influenzale e di una nuova eventuale ondata Covid, il vaccino continua a rappresentare la nostra migliore forma di protezione – spiega Francesco Landi, geriatra del policlinico Gemelli di Roma –. È dunque inutile pensare che gli integratori possano sostituire il vaccino e, inoltre, non tutte le sostanze sono in grado di stimolare la risposta immunitaria potenziandola, se non accompagnati da una dieta sana ed equilibrata, da una regolare attività fisica e dal consiglio del proprio medico, che potrà indicare l'integratore più giusto, nel giusto dosaggio, in base al proprio stato di salute".

Cinque consigli utili per proteggersi