Iscrizioni a scuola 2023, come fare: solo online dal 9 al 30 gennaio

Bologna, 8 gennaio 2023 - Via alle iscrizioni a scuola per il prossimo settembre: da domani 9 gennaio fino al 30 dello stesso mese i 'primini' possono iscriversi, ma solo online. In pratica chi deve iscrivere il proprio figlio in prima elementare, in prima media e in prima superiore deve accedere via internet.

Come si accede al servizio e cos'è il codice

Il servizio delle Iscrizioni on line (cui si accede all'indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, ed è totalmente gratuito.

Per completare la domanda di iscrizione occorre però conoscere il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto, che si può trovare attraverso il sito web Scuola in Chiaro oppure contattando la scuola stessa.

Il codice è composto da dieci caratteri di cui i primi due indicano la provincia della scuola.

E chi non ha il computer?

Le famiglie che non hanno un pc con accesso a Internet o una casella di posta elettronica possono contattare la scuola destinataria della domanda d'iscrizione, oppure la scuola di attuale frequenza di tuo figlio. Queste scuole provvederanno a inserire le domande per conto delle famiglie che ne facciano richiesta, sempre a partire dal 9 gennaio.

Il Qr code di ogni scuola

Altre informazioni possono essere comunque trovate sui portali dei singoli istituti o individuate attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a disposizione dal ministero: un QR Code associato a ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Per accedervi da Scuola in Chiaro bisogna individuare la sezione Cerca la tua scuola.

Iscrizione online obbligatoria: dove

L'utilizzo dell'applicazione Iscrizioni online - specifica il sito del Miur - è obbligatorio per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell'infanzia, ma è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni online, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si dovrà prendere contatti direttamente con la scuola.

Le iscrizioni online riguardano anche i corsi erogati dai Centri di Formazione Professionale (CFP) delle regioni che hanno aderito al progetto. L’elenco aggiornato delle regioni è disponibile nel sito tematico dedicato alle Iscrizioni on line.

Cosa serve per il sistema di iscrizione online

Per abilitarsi al servizio "Iscrizioni on line" è necessario essere in possesso di credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Nel modulo d'iscrizione alcuni dati richiesti sono obbligatori, ovvero necessari per l'iscrizione e comuni a tutti i modelli; altri dati, invece, sono facoltativi e richiesti dalla scuola per offrire il migliore servizio e consentire alle famiglie di fare scelte diverse all'interno dell'offerta formativa della scuola prescelto.

I requisiti di precedenza

L'accoglimento della domanda d'iscrizione potrebbe essere subordinato al possesso di specifici requisiti di precedenza, stabiliti dal Consiglio d'Istituto della Scuola scelta e pubblicati all'inizio del modello di domanda e su "Scuola in Chiaro". Per questa ragione è opportuno fornire tutti i dati richiesti nel modulo online.

Come viene comunicato l’inoltro della domanda

L'utente, a fronte della compilazione e del successivo inoltro della domanda, riceve una email di notifica nella casella privata indicata al momento della registrazione/abilitazione al servizio delle iscrizioni on line.

Tale notifica vale come comunicazione formale della ricezione della domanda da parte della prima scuola di destinazione scelta nel modello di iscrizione.

Dove trovare l'esito della domanda

Oltre alla email di notifica inviata alla casella privata, l'esito dell'inoltro della domanda è presente anche nella home page dell'applicazione dove è possibile seguirne il corso tramite lo "Stato domanda".

Qualora la domanda non potesse essere accettata dalla scuola prescelta o nel caso fosse smistata ad altra scuola, l'utente riceverà via email, agli indirizzi di posta elettronica comunicati, la notifica del corrispondente evento.

Tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via email agli indirizzi forniti nella fase di registrazione.